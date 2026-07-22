1 и 2 августа на территории Музея деревянного зодчества в Суздале состоится XXIV Праздник Огурца. Владимиро-Суздальский музей-заповедник впервые проведет фестиваль в расширенном двухдневном формате. В программе — конкурсы, мастер-классы, огуречные забавы, гастрономические зоны и музыкальные выступления.

Для гостей подготовлены конкурсы: «Огуречный безмен» (угадать вес ведра с огурцами без весов), «Огуречный жонглер», «Малосольные танцы», а также новые форматы — «Огуречный тир», «Огуречное настроение» и «Огуречный квиз».

1 августа на сцене выступят «Полынь Folk», MATANYA, «Репа», Slaveta, Sumorota, специальный гость — Влада Miravi. Вечер завершится фолк-диджей-сетом Beat/овка. 2 августа выступят Clever, «КоленкорЪ», Руна Проджект / Runa Project, объединение «Притоп Тритона» и специальный гость GUMA. Закрытие фестиваля также пройдет под сет Beat/овка.

На фестивале развернутся гастрономические ряды с блюдами русской кухни, авторскими интерпретациями рецептов с огурцом и локальными продуктами. Впервые пройдут мастер-классы по приготовлению битых огурцов от шеф-повара и восточные огуречные изыски от китайской закусочной и бара «Пища династии Минь» из Санкт-Петербурга.

Для детей будут работать зоны от проекта «Мульти-Россия» с викторинами и встречами с Медведем-краеведом, а также интерактивный квест «Приключение с Асей и Васей!». На фестивале появится фотозона с персонажами «Смешариков», а Копатыч станет участником игровых программ на главной сцене.

Вечером 1 августа на территории Музейного комплекса «Кремль» состоится премьера аудиовизуального шоу «Свет Суздаля. Азбука Ополья». Создатели шоу вдохновлялись «Азбукой в картинках» Александра Бенуа. На белокаменные стены Архиерейских палат XV—XVIII веков будут проецироваться сюжеты сказок и легенд Суздальской земли.