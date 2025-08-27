Премия в области современного искусства SCAN AWARDS открыла прием заявок на участие в 2025 году. Проект расширил призовой фонд, перечень номинаций и возможностей для художников.

Гранты будут присуждаться авторам, работающим и проживающим на территориях Сибири, Урала и Дальнего Востока, а также художественным и междисциплинарным проектам. Помимо денежных грантов финалисты получат возможность проведения персональных проектов в галереях, участия в резиденции или обучения. Рассматриваются произведения, созданные в период с 2024 по 2025 год включительно.

Прием заявок продлится до 15 сентября, когда будет объявлен шорт-лист. Выставка номинантов откроется 5 ноября, а победителей назовут на церемонии в Красноярске 13 ноября.

В 2025 году добавлены новые разделы и специальные номинации от партнеров: галерей a-s-t-r-a, «9б», MARINA GISICH PROJECTS, резиденции ЦСИ «Сияние», «Школы Родченко» и ШСИ «ШОВ». Участники могут подать заявку на семь основных номинаций: «Художник года», «Открытие года», «Проект года», «Медиарт», «Проект года: малая форма», «Красноярская премия» и «Современная фотография». Размер грантов составляет от 100 000 до 250 000 рублей.

Экспертный совет SCAN AWARDS 2025 включает ведущих специалистов в области современного искусства из разных регионов России:

Виктор Мизиано, куратор, теоретик современного искусства. Основатель, главный редактор «Художественного журнала»;

Анна Баринова, основатель галереи Anna Nova (Санкт-Петербург);

Алина Крюкова, основатель a—s—t—r—a gallery, сооснователь ярмарки современного искусства |catalog| (Москва);

Алиса Савицкая, главный куратор студии «Тихая» (Нижний Новгород);

Оксана Будулак, куратор, искусствовед (Красноярск);

Кристина Горланова, куратор арт-резиденции «Выкса» (Нижегородская область).

Отдельно будут присуждены шесть специальных номинаций, включая персональные проекты в галереях, образовательные курсы и участие в резиденции.