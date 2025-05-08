На 83-й церемонии вручения премии «Золотой Глобус» введут новую номинацию — «лучший подкаст». Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, за приз будут соревноваться шесть подкастов, которые о берут из 25 претендентов из лонг-листа.

«Поскольку мир развлечений продолжает развиваться, мы рады репрезентации новых форм повествования. Подкасты стали мощным средством для обмена историями и создания сообществ вне зависимости от границ и поколений. Отмечая достижения как в аудио-, так и в визуальных подкастах, мы стремимся отдать дань уважения нашим категориям наследия, одновременно освобождая место для новых голосов и форматов», — заявила президент «Золотого Глобуса» Хелен Хёне.

Номинантов «Золотого Глобуса» объявят 8 декабря 2025 года. Сама церемония вручения наград запланирована на 11 января 2026 года.