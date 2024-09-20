19 сентября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла презентация сервиса «Кинопоиск», где руководители стриминга представили программу предстоящего сезона 2024—2025, а также поделились долгосрочными планами. RTVI рассказывает о самых ярких релизах.

«Триггер» 3 сезон

19 сентября стартовал третий сезон популярного сериала «Триггер», в котором харизматичный психотерапевт Артём Стрелецкий (Максим Матвеев) возобновляет практику. Его методы лечения все еще пугающие, но эффективные. Сериал повествует о новых пациентах Стрелецкого, непредсказуемых сюрпризах и тайнах его прошлого. Герою предстоит не только менять жизни других, но и бороться с собственными демонами, чтобы раскрыть главную семейную тайну. Сериал уже продлили на четвертый сезон.

«Преступление и наказание»

В октябре состоится премьера многосерийной адаптации романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание», действие которой перенесено в реалии XXI века. Студент Родион Раскольников (Иван Янковский) загнан в тупик бедностью, безработицей и отчаянием, из-за чего он решается на преступление. Первые четыре серии выйдут 26 октября, оставшиеся шесть — 30 ноября. В сериале снимались Любовь Аксёнова, Тихон Жизневский, Владимир Мишуков, Алёна Михайлова. Режиссером проекта выступил Владимир Мирзоев, снимавший сериалы «Топи» и «Внутри убийцы».

Одновременно с релизом «Преступления и наказания» в «Букмейте» выйдет документальный книжный сериал «Дело Достоевского», который расскажет об уголовных делах, которые суды рассматривали во времена писателя и которые косвенно связаны с его текстами.

«Киберслав»

Зимой 2024-2025 года выйдет аниме о русском богатыре, который борется с нечистью с помощью современных технологий. Киберслав пытается раскрыть жестокое преступление и узнать, кто мог желать смерти княжеской семье — человек или монстр. Но героя презирают как люди, так и нечисть, ведь он полукровка с неоновыми глазами и страшной лапой вместо руки.

«Этерна»

В 2025 году состоится премьера сериала «Этерна» по мотивам цикла книг «Отблески Этерны» Веры Камши. Действие разворачивается в фантастическом мире Кэртиана на пороге Великого Излома — конца света, предсказанного богами-творцами. Мир охвачен междоусобными конфликтами, а борьба за власть достигает небывалого размаха. В сериале снимались Антон Рогачёв, Иван Трушин, Павел Чинарёв, Юрий Чурсин, Антон Кузнецов, Ксения Трейстер, Алексей Лукин и многие другие.

«Метод» 3 сезон

В 2025 году выйдет третий сезон популярного сериала «Метод», где зрителей ждет встреча с Родионом Меглиным (Константин Хабенский), которого теперь окружает команда маньяков, работающих под его руководством. Объединенные знаниями о психологии преступников, они раскрывают самые жестокие серийные убийства по всей стране. В группу присоединяется Лера (Анна Савранская), которую они сразу принимают в свою семью.

Что еще

«Кинопоиск» также расширяет свою экосистему, интегрируя видеоигры в развлекательные сервисы Яндекс Плюса. «Плюс Студия» анонсировала экранизацию популярной видеоигры Atomic Heart, а также две оригинальные игры «DISTORTION» и «Алмазный меч, деревянный меч» в жанре RPG в партнерстве с Game Art Pioneers и Acronix. Кроме того, планируется создание сериала и других видов контента в поддержку видеоигр, что может стать стартом для новых франшиз.

В рамках развития уже существующих киновселенных франшиза по комиксам Bubble пополнится девятью новыми проектами. Уже в 2025 году должен выйти сериал по «Майору Грому», в 2026 году ожидается экранизация комикса «Красная Фурия», также в производство запустят адаптации комиксов «Бесобой», «Мироходцы» и «Эксклибриум».