7 февраля прошло открытие оперного фестиваля «Приглушенные голоса». Впервые на российской сцене прозвучали две мини-оперы Татьяны Чудовой — «Сон Татьяны» по «Евгению Онегину» Александра Пушкина и «Русские женщины» о женах декабристов. Также в программе была премьера оперы «Кабильдо» Эми Мерси Бич. Фестиваль продлится до августа и будет проходить не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Ярославле и Туле. Всего в рамках фестиваля представят десять опер камерного формата, созданные семью женщинами-композиторами. Партии исполняют артисты Большого театра, Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Геликон-Опера, Метрополитен-Опера и Карнеги-Холла. Подробнее о том, как прошло открытие фестиваля «Приглушенные голоса» — в галерее RTVI.