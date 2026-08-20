Герцог и герцогиня Сассекские, покинувшие Соединённое Королевство в 2020 году, рассматривают возможность возвращения в страну уже в ближайшие дни. По информации The Telegraph и The Sun, супруги планируют перебраться в частный дом в лондонском пригороде вместе с детьми — семилетним Арчи и пятилетней Лилибет. Сообщается, что наследники уже зачислены в британскую школу и приступят к занятиям в сентябре.

При этом Гарри и Меган, по данным источников, намерены сохранить недвижимость в Калифорнии и Португалии, поэтому пока остаётся неясным, станет ли переезд окончательным. О своих планах они уже уведомили короля Карла III, принца Уильяма и Кэтрин, герцогиню Уэльскую. По сведениям BBC, монарх положительно воспринял новость о возможном воссоединении с внуками, однако дал понять, что возвращение пары не подразумевает возобновления их королевских обязанностей — они останутся частными лицами.

Этот шаг станет первым постоянным возвращением герцога и герцогини Сассекских на родину после того, как они сложили полномочия и переехали в США. Отношения с королевской семьёй долгое время оставались напряжёнными. Как отмечает BBC, примирению способствовал визит принца Гарри к отцу в поместье Хайгроув в июле. За последние годы он редко бывал в Великобритании и почти не виделся с родственниками.

С 2020 года Гарри и Меган живут в Калифорнии, занимаются проектами через свою компанию Archewell, выпускают подкасты и документальные фильмы для Netflix. В марте 2021 года они дали интервью Опра Уинфри, в котором говорили о разрыве с королевской семьёй, а в 2023 году вышли мемуары принца Гарри «Запасной» с подробностями семейных конфликтов. В последнее время в британской прессе отмечали признаки потепления в их отношениях с родственниками. Представители герцога и герцогини Сассекских официально не комментировали сообщения о переезде.