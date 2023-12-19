Полнометражное аниме 1997 года «Принцесса Мононоке» режиссера Хаяо Миядзаки покажут в российских кинотеатрах, сообщает пресс-служба кинопрокатной компании Russian World Vision. Увидеть картину на больших экранах можно будет с 18 января.

Действие в картине разворачивается в Японии XV века, когда на территории страны впервые оказалось огнестрельное оружие. Главный герой — принц Аситака, вынужденный отправиться в опасное путешествие, чтобы спастись от проклятия. Он оказывается в загадочной стране, где лесные духи сражаются с людьми за право владеть древним Лесом. Герой встречает отважную юную Принцессу Мононоке, воспитанницу богини-волчицы, которая пытается спасти лес от жестоких людей.

Главная тема картины — противостояние человека и природы. Однако в фильме поднимаются и другие не менее актуальные проблемы: режиссер говорит о бессмысленности войн, о насилии и о разобщенности людей. При создании фильма Миядзаки вдохновлялся своей же мангой «Путешествие Сюны» и лентой Акиры Куросавы «Семь самураев». Когда работа над «Принцессой Мононоке» была завершена, режиссер отправил прокатчику в США окровавленную катану с надписью «не резать», чтобы в американских кинотеатрах показывали без цензуры.

7 декабря в российский прокат вышла новая картина Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». В ней действие происходит во времена Второй мировой войны, в центре сюжета — история мальчика Махито, потерявшего мать. Фильм на данный момент заработал в мировом прокате более $109.9 млн.