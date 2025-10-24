В октябре 2025 года продажи азиатских книг в России продемонстрировали рост на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом RTVI сообщили в федеральной сети «Читай-город». Тенденция к повышению интереса к этому направлению наблюдается на протяжении нескольких месяцев.

Традиционно лидирующие позиции в сегменте азиатской литературы занимает Япония. В топ-5 самых продаваемых книг октября вошли произведения Гэнки Кавамура «Если все кошки в мире исчезнут» и «Если твоя память исчезнет», Осаму Дадзай «Человек недостойный», Харуки Мураками «Норвежский лес» и Юкио Мисима «Жизнь на продажу». Только книга «Если все кошки в мире исчезнут» была продана тиражом более 8 тысяч экземпляров.

На втором месте по популярности находится литература Китая. В топ-5 китайских книг за месяц вошли: «Безмолвное чтение Т. 3» автора Прист, «Светлый пепел луны (кн. 3)» Тэнло Вэйчжи, «Семь жизней до счастья» Цзюлу Фэйсян, «Медные монеты даруют миру покой. Том 2» Му Сули и «Сквозь облака. Том 2» Шан Хуай.

Третье место в рейтинге занимает литература Кореи. Среди корейских книг наиболее популярными в октябре стали манхва Ю Ре Хан «Я стал отбросом графской семьи» (тома 1 и 2), «Цветы смерти» Ли Тонгон, «Ресторан 06:06:06» Пом Ю Джин и «Прачечная стирающая печали» Ким Чжи Юн. Также в корейской литературе большой популярностью пользуется нон-фикшн, в частности серия книг «Spring». Продажи книг этой серии в октябре 2025 года выросли практически в шесть раз по сравнению с октябрем 2024 года. Топ-3 книги серии «Spring» составили: «Я слишком много думаю. Как я избавилась от тревожных мыслей» Хэ Нам Ким, «Прекратите меня ранить. Что я поняла, общаясь с токсичными людьми» Чон Мучжон и «Тебе пора ошибаться. Чему я научилась за 25 лет работы с самыми талантливыми» Ын Джу Ким.

Общий топ самых продаваемых азиатских книг октября 2025 года возглавили: «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамура, «Я стал отбросом графской семьи Т. 2» Ю Ре Хан и «Безмолвное чтение Т. 3» Прист.