Пятый сезон популярного сериала «Эмили в Париже» будут снимать в Венеции. Об этом заявил губернатор региона Венето Лука Дзайя, передает Variety.

По его словам, съемки пятого сезона пройдут в Венеции с 5 по 15 августа. «Это потрясающая новость, подтверждающая растущую привлекательность нашего региона для крупных мировых кинопроизводств», — заявил Дзайя в обращении к итальянской прессе. Он также отметил, что режиссер сериала Эндрю Флеминг уже изучает локации при поддержке Veneto Film Commission и венецианской продюсерской компании 360 Degrees Film.

«Для нас большая честь, что венецианские профессионалы продвигают свой регион и разносят славу Венеции и Венето по миллионам домов по всему миру», — добавил губернатор.

Съемки пятого сезона стартовали в мае в Риме, а в июне команда вернулась в Париж. Действие продолжается сразу после событий четвертого сезона: Эмили обустраивается в римской квартире, чтобы руководить итальянским филиалом агентства Agence Grateau, и проводит время с Марчелло — харизматичным наследником семейного бизнеса по производству кашемира.

Новость о том, что Венеция станет новой локацией сериала, появилась вскоре после того, как город попал в заголовки СМИ благодаря роскошной свадьбе основателя Amazon Джеффа Безоса и бывшей тележурналистки Лорен Санчес. Это событие вызвало протесты активистов, утверждающих, что Венеция превращается в «игровую площадку для богатых» в ущерб местным жителям.