С 1 сентября на видеопортале «Лео Классика» стартует пятый сезон проекта Российского фонда культуры «Молодые таланты». Героями новых выпусков станут восемь юных исполнителей в возрасте от 12 до 15 лет, играющих на оркестровых инструментах — от гобоя и флейты до валторны, кларнета, трубы, ударных и арфы. Съемки проходили в Российском национальном музее музыки.

В новом сезоне зрители увидят интервью с молодыми музыкантами, которые совмещают сольную карьеру с игрой в оркестрах и ансамблях. Среди героев — гобоист Александр Замтарадзе, уже выступавший с Государственным камерным оркестром Беларуси и Губернаторским симфоническим оркестром Кузбасса; флейтистка Наталья Быстрова, двукратный победитель олимпиады «Искусство — детям»; кларнетист Сергей Петров, победитель Международного конкурса кларнетистов имени Саверио Меркаданте в Италии; валторнист Михаил Кузнецов, стажер Всероссийского юношеского симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета; трубач Павел Шамшеев, в 12 лет уже солирующий во взрослом духовом оркестре; ударник Иван Стахович, обладатель золота Международного конкурса имени Должикова; скрипачка Маргарита Ан, лауреат международных конкурсов с Дальнего Востока; арфистка Камила Воронина, приглашенная артистка Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

«В этом сезоне приоткроется завеса тайны над тем, как же строят свой образ жизни молодые музыканты, которые выступают и как солисты, и как участники ансамблей и оркестров, — отметил генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. — Молодежь расскажет о том, какие у них ощущения, когда они выходят с инструментом на сцену, как они осознают себя в большом коллективе, чтобы все одновременно, по взмаху дирижерской палочки, начали играть и звучать слитно и слаженно».

Ведущей проекта вновь станет Мила Макаревич. «Мы буквально по винтикам разберем оркестр, — говорит она. — Только так, оставшись один на один с исполнителем, можно узнать настоящую цену оркестровой магии. И поверьте, после этого сезона вы будете слушать музыку совершенно по-другому».

В качестве экспертов в выпусках примут участие генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко, главный дирижер Академического симфонического оркестра Северо-Кавказской филармонии Николай Цинман, лауреат международных конкурсов Нелли Цинман, дирижер Мария Архипова и солист оркестра Большого театра Федор Шагов.