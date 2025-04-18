Студия Lucasfilm объявила о начале работы над новым фильмом, где главную роль сыграет Райан Гослинг («Барби», «Драйв»). Об этом заявили на ежегодной презентации Star Wars Celebration в Токио.

Премьера картины «Звездные войны: Звездный истребитель» (Star Wars: Starfighter) с Гослингом запланирована на 2027 год. Режиссером фильма выступит Шон Леви, снявший один из хитов 2024 года «Дэдпул и Россомаха». По словам создателей, лента расскажет о событиях, случившихся спустя девять лет после финала девятого эпизода франшизы.

Также на презентации показали первый трейлер фильма «Мандалорец и Грогу», который продолжит историю сериала о Дине Джарине и его названном сыне-джедае, которого фанаты называют «маленьким Йодой». Премьера картины назначена 22 мая 2026 года. Помимо Педро Паскаля, исполняющего главную роль в «Мандалорце», каст пополнился Сигурни Уивер («Чужой») и Джереми Алленом Уайтом («Медведь»).

Анонсировали и анимационный сериал о Дарте Моле, который знаком зрителям по фильму «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» и сериалам «Звёздные войны: Повстанцы», «Звёздные войны: Войны клонов». Новый проект получит название «Мол: Повелитель теней»