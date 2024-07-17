18 июля компания Russian World Vision выпускает в российский прокат мрачный фолк-хоррор «Одержимая». В оригинале фильм называется Des Teufels Ba, что переводится с немецкого «Дьявольская баня», — так называли состояние, когда человек находился на грани самоубийства. Картина, основанная на реальных исторических событиях, стала хитом Берлинского кинофестиваля. Почему стоит посмотреть фильм, — в материале RTVI.

О чем фильм

Действие фильма происходит в 1750-ом году в небольшой австрийской деревне. Главная героиня Агнес (Аня Пляшг) выходит замуж и переезжает в соседнюю деревню к мужу по имени Вольф (Дэвид Шейд). На свадьбу жених дарит ей дом в лесу, чтобы они могли жить подальше от его матери (Мария Хофштаттер). Однако это не спасает девушку от удушающей «заботы» свекрови: та учит ее, как «правильно» готовить, ловить рыбу, следить за хозяйством.

Агнес же мечтает лишь о дне, когда она сможет родить, — ей очень хочется воспитывать детей. Но и в этом плане брак стал для девушки разочарованием: муж не спешит прикасаться к молодой жене. А родственники и жители деревни уже называют девушку «никудышной» супругой.

Спустя время Агнес понимает, что будто сходит с ума, она больше не может жить среди этих людей, в этих лесах. У нее нет сил даже подниматься с утра с постели, ей не хочется есть, теперь она думает лишь о своей смерти. Муж со свекровью считают ее «одержимой дьяволом», пытаются «лечить» народными методами — пиявками и гнойниками.

Когда Агнес становится еще хуже, она решается на отчаянный поступок.

Какие проблемы поднимаются

Помимо основной сюжетной линии, в фильме есть и параллельная история, с которой картина и начинается. На первых кадрах молодая женщина кидает со скалы своего новорожденного младенца, а затем кается в грехе. Позже Агнес находит тело этой девушки в лесу: ей отрубили голову, а голову положили в клетку.

Картина говорит о том, как женщины столетия назад страдали от депрессии, с какими трудностями сталкивались в патриархальном обществе и почему получали вместо помощи клеймо «одержимой».

Режиссеры Вероника Франц и Северин Фиала решили снять фильм на эту тему после того, как услышали исторический подкаст. В нем исследователь Кэти Стюарт рассказывала о феномене «запланированного самоубийства», когда религиозные люди (чаще всего женщины), желая расстаться со своей жизнью, убивали детей. В христианской религии считается, что самоубийцы попадают в ад, в то время как те, кто совершает другой грех, может перед смертью покаяться и получить прощение. Кроме того, женщины, убивавшие детей, были уверены, что их жертв точно не ждет ад.

Кто авторы

Вероника Франц и Северин Фиала — творческий дуэт из Австрии, обе — родственницы режиссера Ульриха Зайдля. Известность они получили благодаря хоррору «Спокойной ночи, мамочка» о братьях, которые подозревают, что их мать подменили после пластической операции. Фильм участвовал в Венецианском кинофестивале 2014 года и был тепло встречен как зрителями, так и критиками. В 2022 году на стриминговой платформе Amazon Prime вышел даже ремейк картины с Наоми Уотс в главной роли, однако он не был так успешен, как оригинал. Франц и Фиала также работали несколько лет в США, где сняли хоррор «Сторожка» с Райли Кио в главной роли и несколько эпизодов для сериала Найта Шьямалана «Дом с прислугой».

Оператор картины «Одержимая» — Мартин Гшлахт, получивший за эту работу Серебряного медведя Берлинале за выдающиеся художественные достижения. Гшлахт также снимал такие фильмы, как «Объясни мне, любовь», «Клуб Зеро» и ремейк киноклассики «М убийца».

Главную роль в фильме «Одержимая» сыграла певица Аня Пляшг, известная под творческим псевдонимом Soap&Skin. Изначально она пришла на проект в качестве композитора, но ей так понравился сценарий, что она предложила режиссерам рассмотреть ее кандидатуру на главную роль. После проб Франц и Фиала поняли, что Пляшг идеально им подходит.

«У персонажа Агнес тонкая творческая натура. Она музыкальная, любит петь, слышит музыку там, где другие слышат лишь звуки. Если бы сегодня Агнес жила среди нас, возможно, она стала бы знаменитой творческой личностью, как и Аня Пляшг», — отметили режиссеры.

Кому стоит посмотреть фильм

Несмотря на заявленный жанр фолк-хоррора и отсылки к фильму «Ведьма» Ари Астера, «Одержимая» ближе к смешению драмы и слоубернера. Поэтому пугающих скримеров в «Одержимой» нет, фильм вызывает ужас иначе.

Картину точно стоит посмотреть тем, кто не верит в депрессию и считает ее «выдуманной болезнью зумеров». Режиссеры старались очень точно воспроизвести симптомы расстройства — от этого может пойти мороз по коже. Ане Пляшг удалось создать на экране глубокого персонажа, несмотря на отсутствие опыта подобных съемок. Она смогла показать на экране широкий диапазон эмоций своей героини: от предвкушения счастья до полного отчаяния

Картина полностью снята на пленку, от этого кадры выглядят магически: деревня почти всегда окутана легкой дымкой тумана, а свет от лучины озаряет каждый уголок дома. Оператор Мартин Гшлахт показывает красоту мира Агнес, которая любит гулять по лесу и играть с животными, и уродливый реализм трудовых будней. Когда герои ловят рыбу или свежуют козла, из-за эффекта пленки кажется, будто с экрана слышатся запахи.

Фильм понравится тем, кто интересуется историей и реконструкцией. Режиссеры консультировались с историками и изучали многие документы XVIII века, чтобы верно воссоздать быт австрийских жителей деревни того времени. Прически, костюмы, декорации — все выглядит реалистично благодаря детализации внутрикадрового пространства.

Однако стоит подготовиться к двухчасовому хронометражу и неспешному повествованию. Хоть они и работают на создание необходимой для сюжета давящей атмосферы, фильм порой становится тяжело смотреть.