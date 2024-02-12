Выставка «раздизайна», маркет современного искусства, романтический концерт, фотовыставка, — рассказываем, куда сходить на неделе с 12 по 18 февраля.

«Раздизайн и Прототека»

16 февраля в Центре Вознесенского откроется вторая часть многосерийного выставочного проекта «Актуальная книжная графика» — выставка «Раздизайн и Прототека». Экспозиция создана вместе с проектным бюро «Раздизайн» и приурочена к 60-летию сооснователя студии Евгения Корнеева. На выставке можно будет увидеть книги по искусству, созданные методом «Раздизайна».

Маркет искусства «Лампа»

17 и 18 февраля на территории Artlay в Малом зале состоится ежегодный маркет искусства «Лампа». Свои работы представят 148 художников, иллюстраторов, керамистов, ювелиров и издателей из более чем 20 городов России. Купить можно любое произведение искусства — от открыток и зинов ручной работы до арт-объектов. Гости, которые не планирует ничего покупать, могут принять участие в мастер-классах — например, по изготовлению открыток в технике аппликации или попробовать себя в ручной печати.

Романтический концерт

Камерный оркестр Cinematica выступит в Центре Зотов 16 февраля. В программе романтического вечера — музыка из самых трогательных фильмов: «Амели», «1+1», «Ла-Ла Ленд» и «Запах женщины». Прозвучат также и произведения Фредерика Шопена.

«Посторонние» и «Мама, ты где?»

В галерее АРТ4 можно увидеть две совершенно непохожие друг на друга экспозиции — выставка-ретроспектива международного фотографа Александра Бородулина «Посторонние» и персональная выставка художницы Арины Франк «Мама, ты где?».

Бородулин — сын советского фотографа Льва Бородулина. В отличие от своего отца, который прославился съемками спортивных соревнований, он работал в разных жанрах — от фэшн-фотографии до военных репортажей. Молодая художница Франк — победительница Премии АРТ4. В своих работах она показывает разных женщин, говорит об отношениях девушек со своими матерями.