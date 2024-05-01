2 мая в российский прокат выходит психологический триллер «Реальная история Уиннер», основанный на записях допроса ФБР. О чем этот фильм и кому его стоит посмотреть — рассказываем в материале RTVI.

О чем фильм

В центре сюжета — история 25-летней сотрудницы Агентства национальной безопасности Реалити Уиннер (Сидни Суини). Она работает переводчицей с фарси, а до этого служила в ВВС США. Реалити имеет доступ к секретным документам и читает их на обеденном перерыве под аккомпанемент передач FOX News, которые постоянно транслируются на многочисленных экранах в офисе.

Однажды к ней домой приезжают агенты ФБР с обыском. И прямо там начинается допрос, в ходе которого выясняется, что Реалити обвиняют в передаче секретных данных о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

Кто авторы

Режиссер картины Тина Саттер — театральная постановщица, поэтому историю Реалити она изначально рассказывала на сцене. Постановка «Это комната?» шла на Бродвее с 2021 года. На волне ее успеха Саттер решила, что история нуждается в киноадаптации.

На главную роль она выбрала звезду «Эйфории» Сидни Суини, так как исполнительница главной роли в театральной постановке Эмили Дэвидсон на момент начала съемок не подходила по возрасту. Для Саттер было важным показать, насколько юной была Реалити, когда против нее выдвинули обвинения.

Точность воспроизведения

Во время подготовки сценария Саттер не могла созваниваться с Реалити, которая находилась в тюрьме, но общалась с матерью и сестрой девушки. Когда началась работа над фильмом, Реалити смягчили условия заключения, и она смогла рассказать режиссеру больше подробностей о том дне, когда ее жизнь полностью изменилась. Сидни Суини также удалось пообщаться со своим прототипом, чтобы лучше передать эмоции, особенности мимики и поведения героини.

Саттер старалась максимально воссоздать атмосферу дома Уиннер, в кадре мелькают то настоящие фотографии девушки, то Суини в ее образе. Даже наклейки на машине были идентичные тем, что украшали бампер автомобиля Реалити. Режиссер не забыла и про любовь своей героини к анимационному фильму «Навсикая из долины ветров», разбросав по всему фильму отсылки к работе Хаяо Миядзаки.

Главный художественный прием Саттер — доскональное следование аудиозаписи реального допроса Уиннер. Все паузы, покашливания, неловкое повторение одних и тех же вопросов по три раза создают неуютную атмосферу, в которой и находилась Уиннер, пока ее допрашивали около двух часов. Засекреченные отрывки из транскрипта Саттер передает глич-эффектом помех, словно вырывая персонажей из повествования и возвращая их обратно как ни в чем не бывало.

Зачем смотреть

Игра Суини завораживает, ей удается не просто вжиться в роль и показать отчаяние человека, пытавшегося сделать что-то для своей страны, но буквально стать Реалити, прожить каждую секунду ее ужаса на допросе.

«Реальная история Уиннер» понравится тем, кто любит мощные актерские перфомансы, интересуется американской правовой системой и все еще размышляет о том, как в США отреагировали на победу Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году.