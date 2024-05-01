2 мая в российский прокат выходит психологический триллер «Реальная история Уиннер», основанный на записях допроса ФБР. О чем этот фильм и кому его стоит посмотреть — рассказываем в материале RTVI.

О чем фильм

В центре сюжета — история 25-летней сотрудницы Агентства национальной безопасности Реалити Уиннер (Сидни Суини). Она работает переводчицей с фарси, а до этого служила в ВВС США. Реалити имеет доступ к секретным документам и читает их на обеденном перерыве под аккомпанемент передач FOX News, которые постоянно транслируются на многочисленных экранах в офисе.

Однажды к ней домой приезжают агенты ФБР с обыском. И прямо там начинается допрос, в ходе которого выясняется, что Реалити обвиняют в передаче секретных данных о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

«Реальная история Уиннер» / режиссер Тина Саттер

Кто авторы

Режиссер картины Тина Саттер — театральная постановщица, поэтому историю Реалити она изначально рассказывала на сцене. Постановка «Это комната?» шла на Бродвее с 2021 года. На волне ее успеха Саттер решила, что история нуждается в киноадаптации.

На главную роль она выбрала звезду «Эйфории» Сидни Суини, так как исполнительница главной роли в театральной постановке Эмили Дэвидсон на момент начала съемок не подходила по возрасту. Для Саттер было важным показать, насколько юной была Реалити, когда против нее выдвинули обвинения.

«Реальная история Уиннер» / режиссер Тина Саттер

Точность воспроизведения

Во время подготовки сценария Саттер не могла созваниваться с Реалити, которая находилась в тюрьме, но общалась с матерью и сестрой девушки. Когда началась работа над фильмом, Реалити смягчили условия заключения, и она смогла рассказать режиссеру больше подробностей о том дне, когда ее жизнь полностью изменилась. Сидни Суини также удалось пообщаться со своим прототипом, чтобы лучше передать эмоции, особенности мимики и поведения героини.

Саттер старалась максимально воссоздать атмосферу дома Уиннер, в кадре мелькают то настоящие фотографии девушки, то Суини в ее образе. Даже наклейки на машине были идентичные тем, что украшали бампер автомобиля Реалити. Режиссер не забыла и про любовь своей героини к анимационному фильму «Навсикая из долины ветров», разбросав по всему фильму отсылки к работе Хаяо Миядзаки.

Главный художественный прием Саттер — доскональное следование аудиозаписи реального допроса Уиннер. Все паузы, покашливания, неловкое повторение одних и тех же вопросов по три раза создают неуютную атмосферу, в которой и находилась Уиннер, пока ее допрашивали около двух часов. Засекреченные отрывки из транскрипта Саттер передает глич-эффектом помех, словно вырывая персонажей из повествования и возвращая их обратно как ни в чем не бывало.

«Реальная история Уиннер» / режиссер Тина Саттер

Зачем смотреть

Игра Суини завораживает, ей удается не просто вжиться в роль и показать отчаяние человека, пытавшегося сделать что-то для своей страны, но буквально стать Реалити, прожить каждую секунду ее ужаса на допросе.

«Реальная история Уиннер» понравится тем, кто любит мощные актерские перфомансы, интересуется американской правовой системой и все еще размышляет о том, как в США отреагировали на победу Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году.