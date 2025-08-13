21 августа кинопрокатная компания RWV Film выпустит в кинотеатрах фильм открытия 78-го Каннского кинофестиваля «Рецепт счастья» (Partir un Jour) режиссера Амели Боннен. Это первый в истории киносмотра дебют, который стал фильмом церемонии открытия.

В фильме рассказывается об успешном шеф-поваре Сесиль (Жюльет Армане) — звезде «Мишлен» — она готовится к открытию модного ресторана, когда внезапно узнает, что ее отец (Франсуа Роллен), владеющий придорожной столовой, пережил сердечный приступ. Параллельно она понимает, что беременна, и возвращается в родной городок. Дома она звезда, потому что выиграла в популярном реалити-шоу Top Chef (в России по популярности его обошли бы только передачи в прайм-тайм по центральным каналам). Селебрити-магия телевидения не работает только на папу, который считает, что дочка оторвалась от корней и зазналась. На горизонте появляется первая школьная любовь героини — автомеханик-блондин (Бастьен Буйон), к которому героиню тянет больше, чем к ее текущему партнеру (Теуфик Джаллаб).

В картине можно услышать как классические французские мелодии, так и современные хиты. Музыка Селин Дион, Stromae, K-Maro, Далиды, Клода Нугаро делают фильм настоящим народным хитом, заставляющим зрителей подпевать.

«Меня поражает, что музыка стала неотъемлемой частью нашей жизни. Она формирует своего рода общий фундамент или даже мост между людьми одного поколения. Они могут быть абсолютно разными, но, скорее всего, у них найдется хотя бы одна общая песня. Именно поэтому я выбрала популярные композиции — потому что это коллективная история. Хиты связаны с воспоминаниями», — рассказала режиссер.