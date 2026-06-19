Карри Баркер, режиссер и сценарист нашумевшего хоррора «Обсессия», заключил контракт с Blumhouse Atomic Monster и Universal Pictures на восьмизначную сумму. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Баркер выступит режиссером, сценаристом и продюсером нового оригинального хоррора.

Название новой ленты, актерский состав, сюжет и дата начала съемок пока не раскрываются. Проект был куплен на основе презентации, которую Баркер провел для руководства Universal. Распространять картину по всему миру будет Universal Film Group.

«Обсессия», премьера которой состоялась в мае, стала мировым хитом. Фильм собрал в прокате более 300 млн долларов при бюджете всего 750 тыс. долларов. Картина стала феноменом индустрии: четыре уик-энда подряд ее сборы превышали показатели первых выходных, и она стала самым кассовым релизом Focus Features за всю историю студии. Фильм также получил высокие оценки критиков и зрителей и уже вызывает разговоры о возможной номинации на «Оскар». «Обсессия» стала самым кассовым фильмом, приобретенным на Кинофестивале в Торонто. Аналитики связывают успех картины с успешной промо-кампанией в соцсетях и интересом молодой аудитории.

Баркер пришел в кино с YouTube. Вместе с Купером Томлинсоном он вел канал «That’s a Bad Idea», где публиковал юмористические скетчи. В 2024 году они выпустили независимый хоррор «Milk & Serial», который не смогли продать прокатчикам и выложили на YouTube. Фильм получил хорошие отзывы и привлек внимание индустрии.

В заявлении для The Hollywood Reporter председатель NBCUniversal Entertainment Донна Лэнгли назвала Баркера режиссером, чей талант «переопределяет возможное». Продюсеры Джеймс Ван и Джейсон Блум отметили, что Баркер создал нечто «полностью оригинальное, что нашло отклик у массовой аудитории».