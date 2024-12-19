Режиссер и президент кинофестиваля «Разумный кинематограф» Светлана Быченко рассказала RTVI, почему новое просветительское и анималистическое кино может быть интересным и важным, как режиссеры работают в суровых погодных условиях и можно ли привить любовь к документальному кино с детства.

Кинофестиваль «Разумный кинематограф» ежегодно показывает в Москве документальные фильмы о природе, животных и людях, живущих в уникальных местах планеты, а также научно-популярные картины, поднимающие экологические проблемы. В этом году в его конкурсе участвовали 24 работы из России, Ирана и Румынии.

— Что делает фестиваль «Разумный кинематограф» уникальным?

— У нас нет кинематографического жюри и призов, у нас призы только зрительские! Программа делится на сеансы, в которых тематически объединены несколько фильмов. Наш фестиваль посвящён природе, отношению человека и природы. Кроме того, с самого начала мы понимали, что природное кино нельзя отделять от фильмов об этнографии, фольклоре, традиции. Потому что Традиция (традиционная культура любого народа) тесно связана с Природой. Именно поэтому в «Разумном кинематографе» есть картины, посвященные и этнографии тоже.

— Каковы основные критерии отбора фильмов для фестиваля?

— В первую очередь, конечно же, отбор идет по профессиональным критериям — хочется, чтобы в программе было настоящее кино, а не публицистика. А кино — это состояние, мысли, образы, драматургия. Но мы берем в программу и начинающих авторов, и маститых. Очень важно, чтобы в картинах не было ошибок, искажения научных фактов. Именно поэтому в нашей отборочной команде кандидат биологических наук Павел Квартальнов. Ученые не позволяют нам распространять ошибки, которые часто, увы, бывают в фильмах.

— Как фестиваль может способствовать просвещению и повышению осведомленности о проблемах окружающей среды?

— Разумный кинематограф как понятие родом из дореволюционного кино. Уже тогда люди понимали, что кинематограф станет главным инструментом просвещения публики. Уже тогда на первых сеансах «Разумного кинематографа» демонстрировались такие картины как «Инфузория-туфелька», фильмы о борьбе с пьянством, видовой фильм о Волге. Эти сеансы сопровождались лекциями специалистов, потому так и назывались — сеансы «Разумного кинематографа».

Тогда же кинематографисты и ученые строили планы, как внедрить «Разумный кинематограф» в школы. Нет сомнений в том, что просветительское документальное кино нужно показывать детям, нужно приучать к такому кино с раннего возраста. Я вижу, как дети смотрят кино о природе на нашем фестивале, как они реагируют на него.

В этом году мы впервые за долгое время подготовили специальную программу для детей. Анимация на фестивале у нас раньше была в конкурсе, сейчас мы к этому вернулись. Мы составили такую программу, чтобы мультфильмы и документалку показать в одном сеансе, чтобы привыкали смотреть документальное кино с детства!

— Как вы оцениваете роль документального кино в современном обществе в контексте экологической проблематики?

— Мне кажется, более важной нашей задачей является не экологическая повестка. Со всем арсеналом средств кинематографа мы способны сделать главное — пробудить любовь к Природе, ведь все начинается с любви, с первого удивления цветку. Говорить о том, что завтра природа не простит наших промахов, почти бесполезно, человек так устроен — он знает, что смертен, но не думает об этом. А вот если нам удастся привить любовь, разбудить интерес к природе — это и даст свои плоды.

— Расскажите о самых необычных или удивительных фильмах, которые были представлены на фестивале.

— В программе этого года были представлены 24 документальных фильма из России, Ирана и Румынии. Ярко проявилось научно-популярное кино. Видно, как авторы напряженно ищут новый язык научно-популярного направления.

В этом году мы представили сразу две премьеры. Новый фильм известного немецкого режиссера Генри Микса — «Земля медведей» знакомит зрителей с жизнью трех видов медведей, которая напоминает захватывающую дух «игру престолов», развернувшуюся вдоль Тихоокеанского огненного кольца. Вторая премьера — фильм «Аист на крыше» режиссера Юлии Шульгиной, который рассказывает о величественных и грациозных аистах Курской области.

Погрузиться в увлекательное исследование жизни снежных барсов зрители смогли вместе с «Хозяином Алтайских гор» режиссеров Вадима Витовцева и Ильи Цыганова. В создании фильма принимали участие Константин Хабенский и Николай Дроздов.

Проект «Перевал Евгения Анямова» режиссера Екатерины Толдоновой познакомил с историей единственного в мире рэпера, читающего свои тексты на языке манси. А в фильме «В краю печорских былин» режиссера Татьяны Киселевой наш современник читает былины, как это делали наши предки. Два фильма представили две разные формы существования традиции! По-моему, это очень интересно! Дает возможность подумать, осмыслить и впечатлиться.

Уникальный фильм «Последние кочевники» румынского режиссера Драгоша Лумпана, снимавшийся в шести странах в течение 15 лет, перенес зрителей в мир пастухов, которые проходят со своими животными долгий путь, несовместимый с современным миром. А проект иранских режиссеров Саида Наби и Марьям Хадиви «Рядом с волками» познакомил с Джалали — удивительным смотрителем парка, который ведет опасную борьбу с охотниками. Эти картины заставляют задуматься о том, что чтобы охранять и по-настоящему любить природу, надо быть ей равным — сильным и мужественным.

Кроме того, в этом году отмечается 90-летний юбилей знаменитого в нашей стране геолога и писателя Олега Куваева, который в свое время вдохновил не одно поколение жителей нашей страны стать геологами. Именно по его роману был снят художественный фильм «Территория». Конечно, мы не могли пропустить такое событие и подготовили выставку «Одиночные путешествия Олега Куваева», где впервые представлены широкой публике уникальные фотографии из личного архива Олега Михайловича. Наследники геолога и писателя любезно предоставили нам негативы черно-белой пленки с потрясающими кадрами Чукотки, которую он лично снимал в разные годы. В день открытия выставки мы показали документальные фильмы, снятые по его сценариям.

— Когда вы работаете над своими картинами в порой очень суровых условиях, что заставляет вас не сдаваться?

— Мне нравится снимать кино, но это адское занятие в каком-то смысле. Самое трудное — сохранить то ощущение замысла, что было в начале, и следовать за ним. По сравнению с этой задачей жара или холод не так страшны.

— Какие планы у фестиваля на будущее? Планируется ли расширение географии показа фильмов или какие-то новые форматы?

— У фестиваля много планов. Мы готовим книгу «Очерки “Разумного кинематографа” за 100 лет» — это будет своего рода энциклопедия «природных» режиссеров и операторов, мы хотим учредить премию в области неигрового природного кино, мы хотим вести показы наших программ ежемесячно, как клуб «Разумного кинематографа».