Выставка современного искусства в бывшем пивоваренном цехе в Петербурге, премьера спектакля «Детство. Отрочество. Юппи» в Москве, интерактивная зона по мотивам «Приключений Тома Сойера» в Переделкине, а также Beat Film Festival и выставки современного искусства. Рассказываем в материале RTVI, какие события посетить в выходные с 12 по 14 июня.

«Ритмы внутреннего моря»

Фото предоставлено организаторами

До 28 июня в Варочном цехе бывшего пивоваренного завода имени Степана Разина в Санкт-Петербурге продолжает работу групповая выставка современного искусства «Ритмы внутреннего моря», организованная галереями «Грабарь» и MYTH Gallery. В экспозиции представлены произведения российских художников разных поколений — от классиков арт-сцены, включая арт-группу Recycle, Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, до молодых авторов.

Проект разворачивается в двухуровневом пространстве с индустриальной архитектурой, которое куратор Кристина Романова уподобляет затонувшему кораблю. Выставка выстроена по аналогии с погружением под воду: зрителям предлагается двигаться в собственном ритме, следуя за цветом, светом и звуком. Экспозицию открывает работа дуэта Виноградов и Дубосарский из цикла Underwater, созданная для российского павильона на 50-й Венецианской биеннале.

«Детство. Отрочество. Юппи»

Фото предоставлено театральным проектом «Заячий стон»

14 июня независимый театральный проект «Заячий стон» представит премьеру своего нового спектакля «Детство. Отрочество. Юппи» на сцене Москонцерт Холла. Постановка предлагает зрителям обратиться к воспоминаниям о детстве и юности, однако цель спектакля — не ностальгия, а возможность заново ощутить себя в возрасте одиннадцати лет: свободным, мечтательным и смелым. По замыслу создателей, это возвращение в мир, где можно смотреть на небо и замечать в нем новое, залезать на гаражи и чувствовать, что впереди еще сотни жизней.

Коллектив «Заячий стон» основали Максим Амельченко, Кирилл Петров, Алексей Поляков и Виталий Боровик — в прошлом воспитанники Марка Захарова и актеры театра Ленком. За одиннадцать лет существования проект выпустил пять спектаклей, включая «Комедию о театре», «Титаник. Комедию» и «Маршрут перестроен».

«Лето сорванцов»

Яндекс Книги

С 12 по 14 июня в Доме творчества Переделкино будет работать бесплатная интерактивная зона «Лето сорванцов», организованная Яндекс Книгами. Проект приурочен к 150-летию романа Марка Твена «Приключения Тома Сойера» и приглашает детей и взрослых прожить знакомые литературные сюжеты в реальном пространстве. На три дня парк Дома творчества превратится в зону литературных шалостей, игр и фантазии, объединившую героев, для которых лето всегда было временем открытий и озорства.

Посетители смогут почувствовать себя Томом Сойером, устроить игру по мотивам рассказа «Вождь краснокожих», вспомнить абсурдный мир сказки Корнея Чуковского «Телефон», пройти испытания в духе Дениски Кораблёва и отправить послание в вымышленную Швамбранию, придуманную переделкинским писателем Львом Кассилем. Все активности рассчитаны на совместное участие детей и взрослых и построены вокруг воображения и творчества без использования гаджетов. Дополнением к программе станет «Летний чек-лист сорванца» — подборка идей для маленьких приключений, превращающих привычные летние занятия в продолжение любимых книжных историй.

«Традиции и современность»

Фестиваль «Традиции и современность»

С 11 по 14 июня в московском Гостином дворе проходит Международный фестиваль современного искусства «Традиции и современность». Мероприятие соберет более 80 галерей и независимых авторов из России, Азии, Африки и Европы. Экспозиция охватывает восемь направлений: живопись, скульптуру, фотографию, цифровое и прикладное искусство, инсталляцию, музейное дело и ювелирное искусство, которое включено в программу впервые. География участников простирается от Турции, Китая и Саудовской Аравии до Италии, Франции, Болгарии, Ирака и Ливии. Свои работы также представят авторы из Конго, ОАЭ и Ирана.

От архаики до поп-арта: что смотреть на фестивале «Традиции и современность»

Beat Film Festival

Кадр из фильма «Марк глазами Софии», реж. София Коппола

Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival проходит в Москве с 4 по 14 июня 2026 года. Слоган смотра — «Тоже ты» — обращен к каждому зрителю, подчеркивая роль аудитории в жизни фестиваля, который остаётся местом встречи поклонников новой культуры уже 17 лет. Киносмотр открылся фильмом Софии Копполы «Марк глазами Софии», посвященный Марку Джейкобсу.

В программе заявлены фильм о последних годах Дэвида Боуи «Последняя глава», байопик о Марианне Фэйтфулл «Ломаный английский» с Тильдой Суинтон и Ником Кейвом, новая работа Вернера Херцога «Слоны-призраки», а также фильмы про архитектуру Ле Корбюзье и Ренцо Пьяно, история о долгожителях «Самый старый человек на свете» и режиссерский дебют Жюльет Бинош «В движении». В российской секции «Док Индустрия» представили фильм Евгении Арбугаевой «Чуураа», премьера которого состоялась на Берлинале. Показы проходят в «Октябре», «Художественном», «Пионере», ГЭС-2, MAMM и других площадках.

«Неспетые песни для возлюбленных»

«Комета», Лана Морозова

В галерее «Агентство.ArtRu» в Москве с 3 июня по 16 июля проходит персональная выставка Ланы Морозовой «Неспетые песни для возлюбленных». Художница создаёт скульптурные коллажи из текстиля, керамики, металла и фотографии, соединяя образы из личного детства с интернет-мемами, цитатами из песен и случайными снимками, превращая их в нового рода фольклор.

Проект посвящён исследованию любовного переживания как трудноуловимого предчувствия, балансирующего между искренностью и иронией, телесностью и томлением. Тактильные, рукотворные объекты Морозовой задают со зрителем короткую дистанцию, вовлекая в диалог о нереализованной потенциальности чувства — где-то между детством и ощущением конца света.

«Чистые акты»

«Чистый акт 9», Анастасия Локатаева

В галерее M2 в Москве открылась выставка Анастасии Локтаевой «Чистые акты». Художница исследует, как накопленный опыт, воспоминания и прошлые интерпретации формируют наше восприятие реальности, нередко подменяя собой действительность и превращаясь в «предметные видимости», которые вводят в заблуждение.

В ответ на это Локтаева предлагает уйти от проекций сознания и обратиться к «чистому акту» — творческому жесту без цели, причины и оглядки на память. Работая с краской как химик с реактивами, она стремится создать условие для нового переживания, где смысл рождается не в форме или цвете, а в самом моменте ощущения внутри процесса.

«Полеты над временем. Пьеса о Штеренбергах»

Элиза Данте / RTVI

Музейный центр «Масловка. Городок художников» представил выставку «Полеты над временем. Пьеса о Штеренбергах». Это третий проект центра, задуманный в формате визуальной пьесы. Главные герои — пятеро художников из династии Давида Штеренберга, одного из ключевых мастеров раннего советского модернизма.

В экспозиции впервые объединили более 200 живописных и графических работ в разных жанрах: от исторических картин и изображений обнаженных моделей до портретов, пейзажей и натюрмортов, а также книжные иллюстрации. Также в выставку вошли документальные материалы и личные вещи, среди которых масштабный макет железной дороги, созданный Давидом и Игорем Штеренбергами — отцом и сыном.

Экспозиция охватывает период с 1920-х по 2020-е годы. Ее участниками стали сын Давида Петровича Штеренберга, также названный Давидом, его внук Игорь, правнучка Екатерина, а также другие художники — спутники по жизни: Николай Денисовский, Юрий Злотников, Олег Васильев, Гариф Басыров, Клим Сапегин. Все они взаимодействуют друг с другом в рамках пьесы, хотя некоторые не могли быть знакомы лично и знали о предшественниках только по их работам.

Музей русского импрессионизма

Музей русского импрессионизма

В честь своего десятилетия Музей русского импрессионизма запустил совместный с Парками Москвы проект в рамках фестиваля «Лето в Москве». С 1 июня по 30 сентября арт-павильон и фестиваль пленэров работают в четырёх парках столицы: в саду имени Баумана (1—28 июня), Измайловском парке (3—29 июля), детском парке имени Прямикова (3—29 августа) и на Ходынском поле (3—30 сентября). Внутри павильона в форме цилиндра, напоминающего здание самого музея, развернулась экспозиция, посвященная ключевым работам из коллекции — Константина Коровина, Валентина Серова, Игоря Грабаря и других живописцев рубежа XIX—XX веков. Посетителей также ждут ароматы, вдохновленные картинами, и тактильные макеты.

Одновременно с работой павильона стартовал фестиваль пленэров, где все желающие под руководством современных художников, включая Евгению Бардину и Лешу Гельда, смогут освоить приёмы импрессионистов и создать собственные картины на свежем воздухе. Торжественное открытие проекта состоялось 2 июня в саду имени Баумана.

«КУБ»

Элиза Данте / RTVI

В московском арт-пространстве «КУБ» стартовал новый выставочный сезон — 14 проектов современного искусства. Большинство экспозиций будут работать до 5 июля. Главный проект — выставка уличного художника Кирилла Кто «Муха села на варенье» в галерее «Синтакс». В экспозиции — живопись, инсталляция из строительных баннеров, работы на спичечных коробках и цикл «Ниша». Его узнаваемые образы — «глазки», лестницы-самолазки, шрифтовые композиции — становятся комментариями к городскому пространству. Также представлен совместный проект «Опрозрачнивание»: в строительном баннере вырезаны глаза, превращающие фасад в окно между городом и процессом формирования архитектуры.

«На той же скорости»

Олеся Рубеко «Побег» (предоставлено 11.12 Gallery)

В Галерее 11.12 можно увидеть коллективный проект «На той же скорости», объединяющий работы 22 художников, отобранных по итогам открытого конкурса. Кураторы — Анна Гончарова и Надежда Соколова. Экспозиция посвящена трансформации — от изменений телесных и ментальных до метафорических и художественных. Выставка стала презентацией новой инициативы галереи — проекта 13/14, который поддерживает молодых художников в начале профессионального пути через открытую систему отбора без ограничений в жанрах и медиа.

«Под подозрением. Задание для группы медленного реагирования»

Элиза Данте / RTVI

В московском Доме на Хлебном галерея Geolina Art Gallery представила совместный проект Кати Герун и Алексея Корси под кураторством Алексея Масляева. Выставка разворачивается в квартире исторического здания на стадии ремонта. В экспозицию вошли инсталляции, объекты, фотография, видео и скульптура. Художественные работы предстают в роли улик в контексте триллера или детектива. Зрителю предлагается роль следователя, однако рациональные цепочки рассуждений оказываются ненадёжными, уступая место чувственному восприятию.

«Москва — Ханой. Ландшафты оптимизма»

Владимир Терешков / RTVI

В Доме культуры «ГЭС-2» проходит выставка «Москва — Ханой. Ландшафты оптимизма» о том, как типовое социальное жилье второй половины XX века в советской и вьетнамской столицах превращалось в обжитые дома. Экспозиция — лабиринт из трех частей. В масштабе 1:1 воссоздана планировка шестнадцати реальных квартир, для основного объема использовано 1500 кв. м полупрозрачной ткани. Художники Камил и Сания Саженские привезли из Ханоя 14 часов видео и напечатали инсталляции из 14 кг пластика.