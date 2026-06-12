Выставка современного искусства в бывшем пивоваренном цехе в Петербурге, премьера спектакля «Детство. Отрочество. Юппи» в Москве, интерактивная зона по мотивам «Приключений Тома Сойера» в Переделкине, а также Beat Film Festival и выставки современного искусства. Рассказываем в материале RTVI, какие события посетить в выходные с 12 по 14 июня.

«Ритмы внутреннего моря»

До 28 июня в Варочном цехе бывшего пивоваренного завода имени Степана Разина в Санкт-Петербурге продолжает работу групповая выставка современного искусства «Ритмы внутреннего моря», организованная галереями «Грабарь» и MYTH Gallery. В экспозиции представлены произведения российских художников разных поколений — от классиков арт-сцены, включая арт-группу Recycle, Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, до молодых авторов.

Проект разворачивается в двухуровневом пространстве с индустриальной архитектурой, которое куратор Кристина Романова уподобляет затонувшему кораблю. Выставка выстроена по аналогии с погружением под воду: зрителям предлагается двигаться в собственном ритме, следуя за цветом, светом и звуком. Экспозицию открывает работа дуэта Виноградов и Дубосарский из цикла Underwater, созданная для российского павильона на 50-й Венецианской биеннале.

«Детство. Отрочество. Юппи»

14 июня независимый театральный проект «Заячий стон» представит премьеру своего нового спектакля «Детство. Отрочество. Юппи» на сцене Москонцерт Холла. Постановка предлагает зрителям обратиться к воспоминаниям о детстве и юности, однако цель спектакля — не ностальгия, а возможность заново ощутить себя в возрасте одиннадцати лет: свободным, мечтательным и смелым. По замыслу создателей, это возвращение в мир, где можно смотреть на небо и замечать в нем новое, залезать на гаражи и чувствовать, что впереди еще сотни жизней.

Коллектив «Заячий стон» основали Максим Амельченко, Кирилл Петров, Алексей Поляков и Виталий Боровик — в прошлом воспитанники Марка Захарова и актеры театра Ленком. За одиннадцать лет существования проект выпустил пять спектаклей, включая «Комедию о театре», «Титаник. Комедию» и «Маршрут перестроен».

«Лето сорванцов»

С 12 по 14 июня в Доме творчества Переделкино будет работать бесплатная интерактивная зона «Лето сорванцов», организованная Яндекс Книгами. Проект приурочен к 150-летию романа Марка Твена «Приключения Тома Сойера» и приглашает детей и взрослых прожить знакомые литературные сюжеты в реальном пространстве. На три дня парк Дома творчества превратится в зону литературных шалостей, игр и фантазии, объединившую героев, для которых лето всегда было временем открытий и озорства.

Посетители смогут почувствовать себя Томом Сойером, устроить игру по мотивам рассказа «Вождь краснокожих», вспомнить абсурдный мир сказки Корнея Чуковского «Телефон», пройти испытания в духе Дениски Кораблёва и отправить послание в вымышленную Швамбранию, придуманную переделкинским писателем Львом Кассилем. Все активности рассчитаны на совместное участие детей и взрослых и построены вокруг воображения и творчества без использования гаджетов. Дополнением к программе станет «Летний чек-лист сорванца» — подборка идей для маленьких приключений, превращающих привычные летние занятия в продолжение любимых книжных историй.

«Традиции и современность»

С 11 по 14 июня в московском Гостином дворе проходит Международный фестиваль современного искусства «Традиции и современность». Мероприятие соберет более 80 галерей и независимых авторов из России, Азии, Африки и Европы. Экспозиция охватывает восемь направлений: живопись, скульптуру, фотографию, цифровое и прикладное искусство, инсталляцию, музейное дело и ювелирное искусство, которое включено в программу впервые. География участников простирается от Турции, Китая и Саудовской Аравии до Италии, Франции, Болгарии, Ирака и Ливии. Свои работы также представят авторы из Конго, ОАЭ и Ирана.

Beat Film Festival

Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival проходит в Москве с 4 по 14 июня 2026 года. Слоган смотра — «Тоже ты» — обращен к каждому зрителю, подчеркивая роль аудитории в жизни фестиваля, который остаётся местом встречи поклонников новой культуры уже 17 лет. Киносмотр открылся фильмом Софии Копполы «Марк глазами Софии», посвященный Марку Джейкобсу.

В программе заявлены фильм о последних годах Дэвида Боуи «Последняя глава», байопик о Марианне Фэйтфулл «Ломаный английский» с Тильдой Суинтон и Ником Кейвом, новая работа Вернера Херцога «Слоны-призраки», а также фильмы про архитектуру Ле Корбюзье и Ренцо Пьяно, история о долгожителях «Самый старый человек на свете» и режиссерский дебют Жюльет Бинош «В движении». В российской секции «Док Индустрия» представили фильм Евгении Арбугаевой «Чуураа», премьера которого состоялась на Берлинале. Показы проходят в «Октябре», «Художественном», «Пионере», ГЭС-2, MAMM и других площадках.

«Неспетые песни для возлюбленных»

В галерее «Агентство.ArtRu» в Москве с 3 июня по 16 июля проходит персональная выставка Ланы Морозовой «Неспетые песни для возлюбленных». Художница создаёт скульптурные коллажи из текстиля, керамики, металла и фотографии, соединяя образы из личного детства с интернет-мемами, цитатами из песен и случайными снимками, превращая их в нового рода фольклор.

Проект посвящён исследованию любовного переживания как трудноуловимого предчувствия, балансирующего между искренностью и иронией, телесностью и томлением. Тактильные, рукотворные объекты Морозовой задают со зрителем короткую дистанцию, вовлекая в диалог о нереализованной потенциальности чувства — где-то между детством и ощущением конца света.

«Чистые акты»

В галерее M2 в Москве открылась выставка Анастасии Локтаевой «Чистые акты». Художница исследует, как накопленный опыт, воспоминания и прошлые интерпретации формируют наше восприятие реальности, нередко подменяя собой действительность и превращаясь в «предметные видимости», которые вводят в заблуждение.

В ответ на это Локтаева предлагает уйти от проекций сознания и обратиться к «чистому акту» — творческому жесту без цели, причины и оглядки на память. Работая с краской как химик с реактивами, она стремится создать условие для нового переживания, где смысл рождается не в форме или цвете, а в самом моменте ощущения внутри процесса.

«Полеты над временем. Пьеса о Штеренбергах»

Музейный центр «Масловка. Городок художников» представил выставку «Полеты над временем. Пьеса о Штеренбергах». Это третий проект центра, задуманный в формате визуальной пьесы. Главные герои — пятеро художников из династии Давида Штеренберга, одного из ключевых мастеров раннего советского модернизма.

В экспозиции впервые объединили более 200 живописных и графических работ в разных жанрах: от исторических картин и изображений обнаженных моделей до портретов, пейзажей и натюрмортов, а также книжные иллюстрации. Также в выставку вошли документальные материалы и личные вещи, среди которых масштабный макет железной дороги, созданный Давидом и Игорем Штеренбергами — отцом и сыном.

Экспозиция охватывает период с 1920-х по 2020-е годы. Ее участниками стали сын Давида Петровича Штеренберга, также названный Давидом, его внук Игорь, правнучка Екатерина, а также другие художники — спутники по жизни: Николай Денисовский, Юрий Злотников, Олег Васильев, Гариф Басыров, Клим Сапегин. Все они взаимодействуют друг с другом в рамках пьесы, хотя некоторые не могли быть знакомы лично и знали о предшественниках только по их работам.

Музей русского импрессионизма

В честь своего десятилетия Музей русского импрессионизма запустил совместный с Парками Москвы проект в рамках фестиваля «Лето в Москве». С 1 июня по 30 сентября арт-павильон и фестиваль пленэров работают в четырёх парках столицы: в саду имени Баумана (1—28 июня), Измайловском парке (3—29 июля), детском парке имени Прямикова (3—29 августа) и на Ходынском поле (3—30 сентября). Внутри павильона в форме цилиндра, напоминающего здание самого музея, развернулась экспозиция, посвященная ключевым работам из коллекции — Константина Коровина, Валентина Серова, Игоря Грабаря и других живописцев рубежа XIX—XX веков. Посетителей также ждут ароматы, вдохновленные картинами, и тактильные макеты.

Одновременно с работой павильона стартовал фестиваль пленэров, где все желающие под руководством современных художников, включая Евгению Бардину и Лешу Гельда, смогут освоить приёмы импрессионистов и создать собственные картины на свежем воздухе. Торжественное открытие проекта состоялось 2 июня в саду имени Баумана.

«КУБ»

В московском арт-пространстве «КУБ» стартовал новый выставочный сезон — 14 проектов современного искусства. Большинство экспозиций будут работать до 5 июля. Главный проект — выставка уличного художника Кирилла Кто «Муха села на варенье» в галерее «Синтакс». В экспозиции — живопись, инсталляция из строительных баннеров, работы на спичечных коробках и цикл «Ниша». Его узнаваемые образы — «глазки», лестницы-самолазки, шрифтовые композиции — становятся комментариями к городскому пространству. Также представлен совместный проект «Опрозрачнивание»: в строительном баннере вырезаны глаза, превращающие фасад в окно между городом и процессом формирования архитектуры.

«На той же скорости»

В Галерее 11.12 можно увидеть коллективный проект «На той же скорости», объединяющий работы 22 художников, отобранных по итогам открытого конкурса. Кураторы — Анна Гончарова и Надежда Соколова. Экспозиция посвящена трансформации — от изменений телесных и ментальных до метафорических и художественных. Выставка стала презентацией новой инициативы галереи — проекта 13/14, который поддерживает молодых художников в начале профессионального пути через открытую систему отбора без ограничений в жанрах и медиа.

«Под подозрением. Задание для группы медленного реагирования»

Элиза Данте / RTVI

В московском Доме на Хлебном галерея Geolina Art Gallery представила совместный проект Кати Герун и Алексея Корси под кураторством Алексея Масляева. Выставка разворачивается в квартире исторического здания на стадии ремонта. В экспозицию вошли инсталляции, объекты, фотография, видео и скульптура. Художественные работы предстают в роли улик в контексте триллера или детектива. Зрителю предлагается роль следователя, однако рациональные цепочки рассуждений оказываются ненадёжными, уступая место чувственному восприятию.

«Москва — Ханой. Ландшафты оптимизма»

В Доме культуры «ГЭС-2» проходит выставка «Москва — Ханой. Ландшафты оптимизма» о том, как типовое социальное жилье второй половины XX века в советской и вьетнамской столицах превращалось в обжитые дома. Экспозиция — лабиринт из трех частей. В масштабе 1:1 воссоздана планировка шестнадцати реальных квартир, для основного объема использовано 1500 кв. м полупрозрачной ткани. Художники Камил и Сания Саженские привезли из Ханоя 14 часов видео и напечатали инсталляции из 14 кг пластика.