Тату-мастер Диллон Форте опробовал первую в мире автоматизированную тату-машину, разработанную технологическим стартапом Blackdot . Об этом сообщает издание TMZ.

Процесс выглядел так: руку клиента зафиксировали на поверхности, а робот быстрыми движениями нанес рисунок на кожу. Завершил работу мастер. Автоматизированная тату-машина может конкурировать с человеком в точности.

Тату-робот — разработка американского стартапа Blackdot. Перед нанесением рисунка система сканирует кожу, вычисляет глубину и количество необходимых проколов, тем самым минимизируя болевые ощущения. Непосредственно на сеансе присутствует человек-оператор, который выбирает дизайн и настраивает размер будущей татуировки.

Диллон Форте — известный среди голливудских звезд тату-мастер. В числе его клиентов такие селебрити, как рэпер Ашер, актер Крис Хемсворт, визажист Кэт фон Ди.