В ходе массированного налета беспилотников на московский регион был атакован Центр космической связи (ЦКС) «Дубна» — крупнейшая в России наземная станция для приема и передачи сигналов телевизионной и спутниковой связи. Это подтвердили ТАСС в пресс-службе ФГУП «Космическая связь», филиалом которого является объект в Дубне.

«Была массовая атака беспилотников. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено. Предпринимаются меры по ликвидации последствий. Персонал ЦКС не пострадал», — сообщили агентству в организации.

Ранее о «поражении центра космической связи „Дубна“ в Московской области» заявил Генштаб Вооруженных сил Украины. Он утверждал, что «на объекте наблюдается масштабное задымление».

Столичный мэр Сергей Собянин сообщил утром 22 июня, что за сутки на подлете к Москве было сбито более 80 беспилотников. Одна из крупнейших массированных атак произошла в ночь на 18 июня. Удару тогда подвергся Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, там возник пожар, который был локализован, никто не пострадал.

ЦКС «Дубна» работает с 1980 года и является одним из крупнейших телепортов в Европе, говорится на его сайте. В СССР его ввели в эксплуатацию как олимпийский объект, поскольку в задачу центра изначально входила трансляция Олимпиады в Москве на страны Европы и Атлантического региона.

После завершения Игр работа центра продолжилась, были организованы телефонные каналы со странами Западной Европы, Северной и Южной Америк. Среди прочего были введены линии правительственной связи между Кремлем и резиденциями президентов США, Франции, премьера Великобритании.

Через «Дубну» в позднем СССР проходили практически все зарубежные телесюжеты, которые вставляли в новостные программы Центрального телевидения.

В 2003 году в Дубне был введен в эксплуатацию западный пункт наземного комплекса управления ФГУП «Космическая связь».