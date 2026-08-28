Rockstar Games провела расширенную презентацию Grand Theft Auto VI, впервые подробно показав геймплей игры. 26-минутный ролик транслировался на Netflix 27 августа и позднее появился на YouTube. Все кадры были записаны на базовой версии PlayStation 5. Релиз игры запланирован на 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Сразу после презентации зарубежные СМИ и блогеры, ранее посетившие офис Rockstar, опубликовали превью GTA VI, в которых раскрыли дополнительные подробности, отсутствовавшие в ролике. В показанном геймплее разработчики продемонстрировали ключевые игровые механики. Главные герои — Джейсон и Люсия — могут вместе выполнять сюжетные миссии: в одном из эпизодов они проникают в здание, вступают в перестрелку с полицией и пытаются скрыться. В некоторых эпизодах управление переключается между персонажами. Вне миссий герои могут проводить время вместе: посещать вечеринки, купаться, играть в баскетбол, участвовать в гонках и гулять, держась за руки. В квартирах появилось больше интерактивных предметов: Джейсон может открыть холодильник, посмотреть телевизор или поторопить собирающуюся Люсию.

Система розыска вернулась к шести звездам вместо пяти из GTA V. Во время погони герои могут разделиться, чтобы отвлечь полицию, а для ухода от преследования потребуется менять автомобиль. Машины можно угонять несколькими способами: разбив стекло или воспользовавшись отмычкой. Герои смогут грабить небольшие магазины и заправки. В игре появятся слоу-мо-сцены во время некоторых эффектных убийств.

Rockstar также показала клубы, прыжки с парашютом, плавание и другие занятия в открытом мире. В одном из эпизодов Джейсон и Люсия посещают вечеринку крупной корпорации, причем управление по ходу задания переходит от одного героя к другому.

Из превью журналистов и блогеров стали известны дополнительные механики. Отношения Джейсона и Люсии станут отдельной системой: их близость будет зависеть от времени, проведенного вместе, игнорирование партнера может ухудшить отношения, но полностью разорвать связь героев по сюжету будет нельзя. Персонажи смогут созваниваться, приглашать друг друга на совместные занятия и жить в одном доме, при этом у каждого будет собственный распорядок дня. Убежища напомнят лагеря из Red Dead Redemption 2: туда смогут приходить другие персонажи, игрок сможет менять внешность героя и хранить рядом несколько личных автомобилей. В багажниках машин теперь можно перевозить оружие и сменную одежду, которая поможет сбить полицию со следа.

Внешность персонажей будет меняться в зависимости от образа жизни: тренировки увеличат мускулатуру и силу, а переедание приведет к набору веса. Карта GTA VI, по словам главы производства Роба Нельсона, будет «очень большой»; по данным блогера TGG, она примерно вдвое больше карты GTA V и втрое больше мира Red Dead Redemption 2. Не все побочные задания и события будут отмечены на карте — Rockstar хочет поощрять самостоятельное исследование мира со случайными событиями.

Появится система «Фокус», подсвечивающая интересные объекты и активности поблизости. Полиция начнет розыск только в том случае, если преступление увидит свидетель или зафиксирует камера. Правоохранители смогут запоминать внешность, одежду и автомобиль подозреваемого. Для сокрытия личности можно будет носить маски, переодеваться, стричься или бриться. Свидетелю преступления можно пригрозить оружием, чтобы он не сообщил полиции. Противников необязательно убивать — выстрелом в руку или ногу их можно обезвредить или заставить выронить оружие.

В игре появится «Профиль преступника» — система, которую сравнивают с показателем чести из RDR 2. Беспричинное насилие и хаос будут влиять на репутацию героя и реакцию окружающих. Деньги станут важнее для прохождения сюжета: перед некоторыми основными заданиями игроку придется накопить определенную сумму. Зарабатывать можно будет в том числе ограблениями и перепродажей угнанных автомобилей.

Способы совершения преступлений разрешат выбирать. Например, сейф можно быстро взорвать, рискуя уничтожить часть содержимого, либо потратить время на поиск кода. Угон автомобилей усложнят: дорогие машины получат более серьезную защиту, сигнализации и GPS-трекеры. Через приложение Waink можно будет проверить стоимость автомобиля и установленную на нем защиту.

Появятся сюжетные решения с разными последствиями; некоторые небольшие выборы будут иметь накопительный эффект. Rockstar рассчитывает, что это мотивирует игроков проходить историю несколько раз. По данным журналистов, прохождение основного сюжета займет как минимум 80 часов, с учетом побочных заданий — заметно дольше. Разработчики постарались стереть грань между сюжетом и открытым миром, чтобы игроки не переходили механически от одной основной миссии к другой.

В центре сюжета GTA VI — Джейсон Дюваль и Люсия Каминос. Джейсон — отставной военный, выросший среди преступников и работающий на наркокурьера. Люсия села в тюрьму за преступления, совершенные ради помощи семье, и вышла досрочно с электронным браслетом на ноге. Кроме них, в игре появятся другие персонажи: друг Джейсона Кэл Хэмптон, преступный делец Буби Айк, продюсер Дре’куан Прист, рэп-дуэт Real Dimez, грабитель банков Рауль Батиста и наркокурьер Брайан Хедер.

Действие игры развернется в вымышленном штате Леонида (аналог Флориды) с центральным городом Вайс-Сити (аналог Майами). Среди других регионов — тропический архипелаг Леонида-Кис, болотистый Грассриверс, пришедший в упадок Порт-Геллхорн (аналог Орландо), промышленная Амброзия и национальный парк Гора Калага.