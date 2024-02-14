Роботы не испытывают чувств, но способны помогать людям в укреплении их отношений. RTVI попросил ChatGPT придумать, как провести идеальное свидание. А художница linaflwrs и нейросеть MidJourney на основе предложенных вариантов сделали иллюстрации, перенеся их в мир будущего.

Ресторан с красивым видом. Забронируйте столик в ресторане с панорамным видом на город или природу, чтобы насладиться великолепным видом и ужином в романтической обстановке.

Искусственный каток. Вместе отправьтесь на каток, чтобы поддерживать, смеяться и провести время вместе на свежем воздухе.

Уединенный номер в роскошном отеле. Забронируйте роскошный номер в отеле с возможностью пользоваться услугами личного дворецкого, чтобы создать атмосферу роскоши и уюта.

Кулинарный мастер-класс. Посетите мастер-класс по приготовлению романтического ужина, чтобы провести время вместе и научиться готовить что-то новое.

Квест-комната. Поучаствуйте в увлекательной истории, решая загадки и головоломки вместе, чтобы познакомиться ещё лучше.

Ночной тур на вертолете. Необычный и захватывающий опыт полета на вертолете с панорамным видом на ночной город.

Уроки фехтования или стрельбы из лука. Попробуйте вместе занятие спортом, это может привнести в свидание долю приключения и веселья.

Посещение старинной усадьбы или дворца. Организуйте романтическую экскурсию вместе, чтобы окунуться в атмосферу старинных легенд и романтики.

Вечер проекций на большом экране. Организуйте вечер домашнего кинотеатра со специальной программой фильмов, которые особенно ценны для вашей пары.