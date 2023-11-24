Российские сериалы «Суперпозиция» и «Грузчики» стали лауреатами кинофестиваля «Seriesland IX» , который проводится в испанском городе Бильбао (Страна Басков). Оба сериала созданы при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Sci-fi сериал о путешествиях между мирами «Суперпозиция» отмечен в номинации «Лучший жанровый веб-сериал» , а проект о карме и перерождении «Грузчики» — в категориях «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая операторская работа».

Ранее «Суперпозиция» взяла призы на фестивале «Baltimore Next Media Web Fest» сразу в четырех номинациях: «Лучший фантастический», «Лучший сценарий», «Лучший режиссер», «Лучший актерский», а перед этим проект стал «Лучшим сериалом» на фестивале Minnesota WebFest. На этом же смотре фантастическая трагикомедия «Грузчики» была признана лучшей в категориях «Лучший фантастический сериал», а приз за «Лучшее драматическое исполнение» получил актер Данил Стеклов, исполнивший главную роль.

Создатели обоих сериалов уже объявили о продолжениях этих историй. «Мы не только развлекаем, но просвещаем нашего зрителя. Теория струн, принцип суперпозиции, нелинейность времени — это основа нашего сериала. И если эти темы так заходят во всем мире, то, почему бы не быть продолжению?!» — говорит продюсер «Суперпозиции» Дмитрий Щербанов. «В соцсетях нам многие задают вопрос о продолжении сериала, мы хотим обрадовать наших зрителей: второй сезон в планах и уже идет работа над сценарием. Могу сказать, что в новых сериях история главных героев будет еще более глубокой и драматичной, с сильным философским подтекстом», — рассказала продюсер «Грузчиков» Ольга Володина.

В «Суперпозиции» рассказывается о студенте Леше, который отправляется на поиски своего отца, исчезнувшего при загадочных обстоятельствах. Он узнает, что отец изучал мультвселенные и смог научиться попадать в параллельные миры. В разных мирах живут альтернативные версии каждого человека, но вмешательство в жизнь параллельных миров извне может привести к разрушительным последствиям. Производством проекта занимались компании «Ящер Пикчерс» и «Вселенная Кино». Режиссером сериала выступил Вадим Валиуллин, авторы сценария Дмитрий Скачков, Максим Борисов и Сергей Ефремов. В главных ролях снимались Павел Табаков, Константин Лавроненко, Лукерья Ильяшенко, Марина Зудина, Игорь Жижикин, Дмитрий Богдан, Никита Санаев, Владимир Карпук, а также приглашенная звезда — певица Зоя (группировка «Ленинград»).

Главные герои «Грузчиков» Витя и Боря после смерти попадают в загробный мир, где им дают второй шанс: они могут жить дальше, каждый день просыпаясь в телах незнакомых им людей. Таинственный механизм подсчитывает дела, совершенные при жизни, и предлагает им поправить «моральный баланс», дав возможность переродиться, чтобы исправить карму «хорошим поступком». Проект создан «Аквилон медиа», главные роли исполнили Филипп Ершов, Данил Стеклов, Вероника Мохирева , Наталия Потапова, Дарья Екамасова, Олеся Железняк, Сергей Бадичкин, Алексей Ошурков и другие. Продюсерами «Грузчиков» выступили Елена Котунова, Ольга Володина, Елена Афанасьева.