В Москве завершились съемки масштабной многосерийной исторической драмы «Атом» режиссера Нурбека Эгена. Над проектом работает кинокомпания «Перевал» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Главные роли в картине исполняют: Алексей Гуськов, Юрий Чурсин, Илья Малаков, Ольга Сутулова, Аня Чиповская, Алексей Кирсанов, Гурам Баблишвили, Екатерина Климова, Дмитрий Муляр, Наталия Батрак и многие другие.

По сюжету во время Второй мировой войны Лаврентий Берия поручает своему заместителю Всеволоду Замятину собрать команду учёных для проектирования первой советской атомной бомбы. Под руководством Игоря Курчатова в Москве начинает работу секретная лаборатория, где работают лучшие умы Союза. Курчатов убеждает Замятина включить в проект и ученых, вызывающих подозрения у НКВД: дерзкого и самоуверенного Фролова, который ранее открыл спонтанное деление ядра, и радиохимика Карпову, находящуюся в ссылке в Казахстане. В это же время советская разведка получает данные о разработке атомной бомбы в США.

«Нельзя сказать, что картина только про то, как создавалась бомба. Это история и про людей, которые над ней работали, в их жизни были и любовь, и дружба, и предательство. Наш фильм о событиях, происходивших в 40-е годы. Конечно, это вольная интерпретация, но, надеюсь, нам удалось передать дух, волю, настроение, мировоззрение тех людей, которые жили и меняли историю. В фильме мы покажем события, происходившие не только в Советском Союзе, но и в Берлине 1945-го, в Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Аламосе, — география нашей истории весьма обширна», — поделился Нурбек Эген.

Премьера сериала состоится в 2025 году.