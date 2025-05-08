В метавселенной ВДНХ (МетаВДНХ) с 8 мая по 24 июня пройдет акция «Салют Победы». Желающие смогут запустить салют на Центральной аллее ВДНХ в виртуальной реальности.

«Спецпроект „Салют Победы“ — это новый этап в развитии возможностей МетаВДНХ. Он позволяет протестировать применение иммерсивных технологий с образовательным и историческим контентом внутри виртуального пространства выставки. Интерактивный формат и игровые механики позволяют вовлечь молодое поколение: собственными роликами с запуском своего уникального салюта можно поделиться с друзьями или запустить флэшмоб, поздравить с праздником бабушек и дедушек», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Создание салюта в среднем занимает 10 минут. Сделать это с любого устройства без дополнительной регистрации или авторизации. Первым делом в метавселенной герою предстоит настроить пиротехническую установку. Для этого потребуется забраться на крышу павильона № 1 «Центральный» и правильно подключить провода для корректного запуска салюта. Следующее задание — настроить квадрокоптеры для построения световой фигуры в небе над ВДНХ и синхронизации с музыкальной композицией во время шоу, а после — выбрать последовательность и форматы залпов своего салюта.