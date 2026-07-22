Читательский запрос разделился на два направления: научно-популярные работы об устройстве мозга и практические тренажеры. В апреле 2026 года вышла книга нейролингвиста Татьяны Черниговской и нейробиолога Константина Анохина «Мозг и его „Я“. Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем?», в которой ведущие российские исследователи обсуждают природу сознания и человеческого «Я». Издание заняло первое место в топ-20 новинок АСТ нонфикшн в первом полугодии 2026 года. Продажи всех книг Татьяны Черниговской за этот период выросли в четыре раза в штуках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сегменте практических тренажеров лидирует Антон Могучий — автор книг-тренингов для повышения эффективности работы мозга. С 2013 года в издательстве вышло более 40 его книг общим тиражом около 800 тысяч экземпляров. В первом полугодии 2026 года продажи его когнитивных тренажеров в штуках выросли почти вдвое. Среди популярных изданий — «Советский тренажер для ума. Высокоэффективные тренировки памяти и внимания, как у разведчика» и «Тренажер мозга по методикам СССР. Память, внимание, интеллект».

Аудитория книг о мозге расширяется. Покупателями становятся школьники и студенты, использующие нейротренажеры для подготовки к экзаменам; профессионалы в возрасте 25—45 лет, пытающиеся справиться с информационным шумом и выгоранием; а также люди старше 60 лет, использующие книги для профилактики когнитивных нарушений.

Издательство запустило продажи воркбуков нового поколения: «Нейротренажер Шульте. Следи за подозреваемыми. 30 дней тренировок» для молодой аудитории и «Нейротренажер Шульте. Загадки прошлого. 30 дней тренировок» для взрослых и пожилых людей. В планах издательства — запуск детских линеек для раннего нейроразвития и узкоспециализированных тренажеров для профилактики возрастных изменений. В августе 2026 года запланирован выход книги Анны Акимовой «ТРИЗ для жизни. Выход есть! Как находить сильные решения, даже если вам кажется, что их нет», где методы ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) предлагается применять для решения жизненных задач.