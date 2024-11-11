13 ноября на выставке «Любовь. От и до» в Первой Образцовой типографии пройдет вечеринка со специальной программой от RTVI и концепт-бюро PRANNA.
Зрители смогут увидеть 13 тотальных инсталляций, над созданием которых работали 20 художников. В программе вечера:
- артист-ток с куратором и создателем выставки Анной Малай и Элизой Данте, lifestyle-корреспондентом RTVI, кинокритиком;
- хеппенинг с Анной Малай и ведущим RTVI Дмитрием Игнатовым;
- оффлайн подкаст «Любовь. Подкаст от и до». Уникальная возможность для гостей рассказать о своей любви;
- музыкальные DJ-сеты;
- розыгрыш мерча.
Сама выставка «Любовь. От и до» продлится до 16 ноября.