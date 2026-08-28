Баста и IOWA признаны главными артистами лета, а группа «Руки Вверх!» — обладателем звания «Альбом лета» за пластинку «Врубай на полную!». Среди коллективов выделились GAYAZOV$ BROTHER$, а сын рэпера Децла Juzeppe Junior стал фаворитом среди начинающих исполнителей. Такие данные RTVI представил сервис «КИОН Музыка», подведя итоги прослушиваний релизов, вышедших с 1 июня по 26 августа.

«Артистом лета» признан Василий Вакуленко (Баста) благодаря коллаборациям с другими исполнителями. «Артисткой лета» стала IOWA, а ее сингл «МЫ» — главным летним треком. Среди коллективов самыми заметными стали GAYAZOV$ BROTHER$, чья «Санта Лючия» вошла в число наиболее прослушиваемых композиций.

Группа «Руки Вверх!» выпустила студийный альбом «Врубай на полную!» впервые за 14 лет. Релиз приурочен к 30-летию коллектива и 50-летию фронтмена Сергея Жукова и получил звание «Альбом лета».

Запись «Malo 2.0» объединения ЕГОРА КРИДА, OG Buda, Toxi$, Мэйби Бэйби, Baby Cute, Доры, madk1d признана «Сайфером лета». В категории «НЭЙМ лета» (проект поддержки начинающих артистов без бэк-каталога) фаворитом стал Juzeppe Junior — сын рэпера Децла, выпустивший в июне альбом «Маленький Мудрец». В номинации «Выбор редакции» победу одержал Boulevard Depo с альбомом UNHAPPY MEAL.

В топ-100 наиболее востребованных композиций порядка 70% составили треки, созданные с использованием искусственного интеллекта. При выборе героев сезона редакция «КИОН Музыки» исключила эти записи из рассмотрения.