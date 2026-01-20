20 января были объявлены участники основного конкурса 76-го Берлинского международного кинофестиваля (Berlinale), который пройдёт с 12 по 22 февраля 2026 года. В борьбу за главные награды — «Золотого» и «Серебряного медведей» — вступят 22 картины из 28 стран.

Жюри основного конкурса возглавит знаменитый немецкий режиссёр Вим Вендерс, обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля. Фильмом открытия смотра станет картина «NO GOOD MEN» афганского режиссёра Шарбану Садат.

В программу вошли работы как признанных мастеров, так и дебютантов. Среди заметных картин — анимационный фильм «И наступит рассвет» (A New Dawn) японского режиссёра Ёситоси Синомии, известного по работе над аниме «Твоё имя». Также в конкурсе представлена драма «У моря» (At the Sea) венгерского режиссёра Корнеля Мундруцо с Эми Адамс в главной роли и триллер «Жозефина» (Josephine) Бета де Араухо с Ченнингом Татумом.

Программа демонстрирует географическое разнообразие: от сенегальского «Дао» (Dao) Алена Гомиса, обладателя Гран-при Берлинале-2017, до тунисского «Шёпотом» (À voix basse) Лейлы Бузид и мексиканского «Мухи» (Moscas) Фернандо Эймбике.

Помимо звезд Голливуда, в фильмах участвуют и европейские знаменитости. Например, в австрийской ленте «Роза» (Rose) одну из главных ролей исполнила Сандра Хюллер, номинантка на «Оскар». В эксцентричной картине «Обрезание розовых кустов» (Rosebush Pruning) Карима Айнуза, описанной в источниках как «творческий капустник», снялись Эль Фаннинг, Памела Андерсон, Каллум Тернер и Джейми Белл.

В список также вошли:

«Самый одинокий человек в городе» (The Loneliest Man in Town) — работа австрийского дуэта Тицца Кови и Райнера Фриммеля.

«Моя жена плачет» (Meine Frau weint) — новая картина Ангелы Шанелек, видной представительницы «берлинской школы».

«Всем нравится Билл Эванс» (Everybody Digs Bill Evans) — ирландский фильм Гранта Джи о легендарном джазовом пианисте.

«Рожденный ночью» (Yön Lapsi) — новый фильм финской режиссёра Ханны Бергхольм, в одной из ролей — Руперт Гринт.

Это первый полноценный отбор для нового директора фестиваля Триши Таттл. Как отмечают обозреватели, программа соответствует устоявшемуся берлинскому формату, делая ставку на авторское кино и разнообразие географии, а не на громкие голливудские премьеры.