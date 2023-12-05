Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев рассказал, что хотел бы написать сценарий и к следующему сезону. Об этом он сообщил в разговоре с RTVI.

По словам Золотарева, когда создатели проекта задумывали эту историю, «она была продумана на три сезона». «Я имею в виду не буквально там все события, но мы примерно понимали, в какую сторону эти герои развиваются. Но будет ли второй сезон, это в большей степени зависит от [режиссера] Жоры Крыжовникова. Он — локомотив этой истории, и он принимает решения», — пояснил он.

На вопросы о том, что ждет главных героев дальше, сценарист не ответил, но подчеркнул, что у персонажей не было реальных прототипов, их образы — собирательные.

«Это забавно, что мне надо намекать на конец сериала, который даже еще не вышел, не вышли последние три серии, я даже не знаю, как тут намекнуть. Вам как минимум нужно дождаться финала сезона для того, чтобы все стало понятно. Сейчас будет странно, если я начну пересказывать эти серии», — сказал он.

Сериал «Слово пацана» основан на реальных событиях. Он снят по одноименной книге Роберта Гареева, в которой рассказывается о «казанском феномене»: в 80-е годы в столице Татарстана произошел рост молодежных преступных группировок, ведших борьбу за «господство» над районами. Гараев сам был участником этих событий и консультировал создателей сериала.

Главные герои сериала — 14-летние школьники Андрей (Леон Кемстач) по кличке «Пальто» и Марат (Рузиль Минекаев), брат авторитета одной из казанских группировок. Домашний мальчик Андрей любит маму и младшую сестру, хорошо учится, ходит в музыкальную школу. Его назначают «шефствовать» над одноклассником, которого нужно подтянуть. Так он начинает дружить с Маратом. Андрей вступает в группировку «Универсамовских», где его учат «пацанским законам».

Тем временем с войны в Афганистане возвращается Вова Адидас (Иван Янковский), брат Марата, которому не нравится политика нового лидера банды Кащея (Никита Кологривый). Внутри группировки происходит раскол. Ситуация становится все более мрачной: банды «делят асфальт», расширяют свои сферы влияния, назревает война.