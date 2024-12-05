Книжный сервис «Яндекс Книги» (бывший «Букмейт») опубликовал список самых популярных книг года. Топ возглавила «Секс. Все, что вы хотели узнать о сексе, но боялись спросить: от анатомии до психологии» писательницы Натальи Красновой, признанной «самой сексуальной женщиной России» по версии читателей журнала MAXIM.

Из художественных книг чаще всего читали и слушали новый роман Виктора Пелевина «Круть». Также в топ самых популярных художественных книг вошли романы, которые были экранизированы в 2024 году: третью позицию занял «Евгений Онегин» Александра Пушкина, шестую — «Преступление и наказание» Федора Достоевского, по следам нашумевшего сериала. Есть в списке и современные остросюжетные романы — «Тоннель» Яны Вагнер на четвертом месте и «Лес» Светланы Тюльбашевой на восьмом.

Больше половины топа нехудожественной литературы составляют книги по психологии разной направленности: от отношений с собой, родителями и партнерами до отношений с деньгами. На четвертом месте — «Привет из детства. Вернуться в прошлое, чтобы стать счастливым в настоящем» Михаила Лабковского, а на десятом — «Нежно-денежно. Книга о деньгах и душевном спокойствии» от Ольги Примаченко. В список самого читаемого нон-фикшена также попали лонгселлер «Думай медленно… Решай быстро» и биография Илона Маска. Самой дочитываемой книгой среди пользователей приложения стал роман «Императорский Див. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича, а самой обсуждаемой по количеству комментариев в сервисе — «Безмолвный пациент» Алекса Михаэлидиса.

86% пользователей «Яндекс Книг» хотя бы раз выбирали аудиоформат, а возможностью переключения между форматами пользуются уже 17% подписчиков. Количество времени, которое средний пользователь проводит за прослушиванием книг на умных устройствах за год увеличилось больше чем на 42%.