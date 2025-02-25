Делать зарядку по утрам, есть больше жирной рыбы и не забывать про витамины — такие советы дала нутрициолог Елена Женина в разговоре с RTVI. Она объяснила, как восстановить организм после зимы, что делать, если не хватает энергии и кажется, что «села батарейка».

После пасмурной зимы, от нехватки солнечного света и свежего воздуха (зимой мы все-таки меньше гуляем из-за холодной погоды) у нас «садится батарейка». Все чаще мы начинаем чувствовать вялость, сонливость, желание как можно меньше двигаться. Вместо радости от наступления тепла и пробуждения природы — упадок сил. Можно считать это естественным течением вещей, терпеливо ждать весны, а можно немного себе помочь.

1. Делайте точечный массаж

Массаж активных точек сразу после пробуждения позволит вам мягко проснуться и со временем приучить организм вставать без будильника в одно и тоже время.

Сначала большим и указательным пальцем левой руки массируйте по часовой стрелке в течение 10 секунд точку между большим и указательным пальцем правой руки. Затем обхватите правый локоть, найдите точки слева и справа от локтя и массируйте их. После этого тремя пальцами правой руки «щепотью» — большим, указательным и средним пальцами промассируйте зону переносицы и «третьего глаза», далее перейдите на правое колено по аналогии с локтем, а затем опуститесь к правой щиколотке и повторите движения также 10 раз.

2. Начинайте утро с зарядки

Двигайтесь как можно больше, не останавливайтесь в течение дня. Недаром еще Аристотель говорил: «Движение — это жизнь, а жизнь — это движение». Физическая активность творит чудеса — улучшает циркуляцию крови, убирает отеки, активизирует обмен веществ, улучшает настроение и приводит в порядок гормональный фон.

Устали? Нет времени? Совершенно не обязательно истязать себя длительными тренировками, достаточно подняться пешком по лестнице, сделать серию приседаний в течение дня, прогуляться после работы или перед сном, в конце концов походить по дорожке за просмотром любимого сериала. Этого вполне достаточно для того, чтобы кровь побежала быстрее, а мышцы разогрелись и стали более эластичными.

3. Принимайте контрастный душ

Если зарядка вас не взбодрила или сонливость накрывает в течение дня, попробуйте утром принимать контрастный душ или, для смелых, обливаться холодной водой.

Такая процедура поможет укрепить иммунитет и сердечно-сосудистую систему, улучшить общее самочувствие и состояние кожи, взбодрит организм и успокоит нервную систему. Никогда этого не делали? Начните с ног, постепенно продвигаясь вверх к макушке.

4. Пересмотрите рацион питания

Как тут не вспомнить еще одного древнегреческого философа и целителя Гиппократа с его знаменитым изречением: «Мы то, что мы едим».

Скудный рацион, полуфабрикаты, консервы, затяжные диеты с ограниченным количеством калорий вгоняют организм в стресс. Нашему телу и мозгу нужно разнообразное насыщенное витаминами питание. В рационе должны присутствовать мясные и молочные продукты, яйца, субпродукты, морепродукты, рыба, полиненасыщенные жиры, сложно усваиваемые углеводы, как можно больше ярких овощей и фруктов, а готовить блюда предпочтительно без жира.

5. Добавьте витамины

Каким бы разнообразным не был рацион питания, из-за современного образа жизни и неправильной работы пищеварительной системы организма, не все витамины усваиваются с пищей.

Чтобы восполнить дефицит, необходимо в дополнение к разнообразному рациону принимать витаминные комплексы или сочетанные витаминные добавки, как например «Магний В6», который укрепляет нервную систему и нормализует сон.

6. Уделите внимание витамину Д

О его влиянии на организм хотелось бы сказать отдельно. Витамин Д участвует в регуляции уровня кальция, магния и фосфора в крови, работе иммунной и других систем. Его дефицит может влиять на развитие и усугублять течение хронических, онкологических, аутоиммунных и других заболеваний.

Недостаток солнечного света, отсутствие возможности как можно чаще «дышать телом» препятствуют необходимому синтезу витамина Д в организме. Именно поэтому необходимо поддерживать его достаточный уровень в течение года при помощи пищевых добавок и специальных продуктов питания — жирной рыбы (лосося, скумбрии, сельди, печени трески), молочных продуктах и яйцах.

7. Пройдите медицинский осмотр

Если после всего вышеперечисленного упадок сил по-прежнему сохраняется, это может говорить о наличии какого-либо заболевания.

Не рискуйте своим здоровьем. Обратитесь к врачу, пройдите ежегодную диспансеризацию. Исключите проблемы, связанные с работой щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта, проверьте кровь на дефициты витаминов и железа, наличие маркеров воспаления. У плохого самочувствия всегда есть причина и квалифицированный специалист обязательно ее обнаружит.

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