Сеть «Читай-город» представила обновленную концепцию своих книжных магазинов. В торговом центре «Авиапарк» прошло открытие пространства в новом формате.

Магазин выглядит обновленным за счет более современного дизайна и реорганизации торгового пространства. Навигация по разделам выполнена в формате неоновых указателей, появились чилл-зоны для чтения и отдыха, а также для встреч и мастер-классов. Возле кассы установили кофе-поинт. Как заверил генеральный директор сети «Читай-город — Буквоед» Александр Брычкин, «кофе — вкусный, проверено».

Он также рассказал, что в отличие от маркетплейсов, куда приходят за покупкой конкретной книги, в оффлайн магазин заходят, чтобы изучить ассортимент, получить рекомендации и вдохновиться. На вопрос о разнице в цене на маркетплейсах и в магазинах Брычкин ответил, что средний читатель ходит в книжный магазин около четырех раз в год и тратит примерно 1000 рублей за один поход. Таким образом, покупая на маркетплейсах, читатель экономит около двухсот рублей, но не получает такого же удовольствия, как при посещении книжного.

Также Брычкин подчеркнул, что в течение 2025 года «Читай-город» планирует открыть еще 25 магазинов в обновленной концепции, а в случае успешности проекта изменения будут распространены на всю сеть.