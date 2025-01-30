Сеть «Читай-город» представила обновленную концепцию своих книжных магазинов. В торговом центре «Авиапарк» прошло открытие пространства в новом формате.

Магазин выглядит обновленным за счет более современного дизайна и реорганизации торгового пространства. Навигация по разделам выполнена в формате неоновых указателей, появились чилл-зоны для чтения и отдыха, а также для встреч и мастер-классов. Возле кассы установили кофе-поинт. Как заверил генеральный директор сети «Читай-город — Буквоед» Александр Брычкин, «кофе — вкусный, проверено».

Элиза Данте / RTVI

Он также рассказал, что в отличие от маркетплейсов, куда приходят за покупкой конкретной книги, в оффлайн магазин заходят, чтобы изучить ассортимент, получить рекомендации и вдохновиться. На вопрос о разнице в цене на маркетплейсах и в магазинах Брычкин ответил, что средний читатель ходит в книжный магазин около четырех раз в год и тратит примерно 1000 рублей за один поход. Таким образом, покупая на маркетплейсах, читатель экономит около двухсот рублей, но не получает такого же удовольствия, как при посещении книжного.

Алина Бицутина / пресс-служба сети магазинов «Читай-город»

Также Брычкин подчеркнул, что в течение 2025 года «Читай-город» планирует открыть еще 25 магазинов в обновленной концепции, а в случае успешности проекта изменения будут распространены на всю сеть.

Элиза Данте / RTVI