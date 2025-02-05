Третья ярмарка современного искусства Port Art Fair пройдет с 15 по 18 мая в Санкт-Петербурге. Об этом RTVI сообщили в Севкабель Порту.

Ярмарка будет традиционно разделена на три секции: независимые художники, галереи и арт-объединения, а также зона Digital-искусства. Параллельно с выставкой состоится открытая образовательная программа, включающая бесплатные лекции и дискуссии с ведущими экспертами в области современного искусства.

Ярмарка пройдет на первом этаже Цеха Севкабель Порта. Куратором ярмарки выступит Анна Заведий, куратор Masters Digital и резиденции арт-отеля Wynwood, член жюри международной ярмарки Cosmoscow.

В этом году Port Art Fair посвящена теме «Искусства и ремесла», отражая современный тренд на синтез художественных практик и традиционных ремесленных техник. «В искусстве, которое мы видим сейчас переплетаются живопись, вышивка, фотография, аппликация, стекло, керамика, текстиль и пр. Часто техники соседствуют, вступают в парадоксальные комбинации, формируя нечто новое. Декоративно-прикладное искусство, приходя в мир изящного и прочно там обустраиваясь, подчеркивает современную потребность в человеческом, материальном, возможно даже теплом искусстве. Мы хотим поднять эти темы внутри ярмарки, чтобы еще раз обозначить роль искусства в формировании связей между людьми и временами», — считает Заведий.