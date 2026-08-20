Учебный сервис Сферум при поддержке Минпросвещения РФ открыл прием заявок на всероссийский хакатон «Идея Фикс» для школьников и педагогов, сообщает пресс-служба платформы. Участникам предстоит придумать и реализовать проекты для образования в формате чат-бота или мини-приложения.

Прием заявок стартовал 20 августа и продлится до 20 сентября 2026 года. Команда должна состоять из 3—5 учащихся во главе с педагогом, одну образовательную организацию могут представлять несколько команд. На всем пути участников будет сопровождать чат-бот «Идея Фикс» в сервисе VK MAX — через него можно зарегистрироваться, отправить работы и следить за результатами.

Хакатон пройдет в три этапа. На региональном этапе (до 27 сентября) команды представляют идею проекта в формате презентации. С 5 октября в регионах начнется оценка работ, а 20 октября определят по три лучшие команды из каждого региона — они получат дипломы, подарки от Сферума и путевку в полуфинал.

На втором этапе участники представят уже готовые цифровые решения. Команды могут выбрать уровень разработки: продвинутый (проекты с нуля) или базовый (с использованием конструктора ботов Botmother). По итогам полуфинала отберут 20 лучших проектов, авторы которых встретятся в Москве 12 декабря на финале перед экспертным жюри. Победителей ждут ноутбуки, умные колонки и призы от партнеров.

Вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов отметил: «Сферум постоянно стремится к развитию на основе обратной связи пользователей. В этот раз мы хотим предложить учащимся и педагогам не просто предложить идеи по улучшению платформы, но и поучаствовать в разработке таких инструментов. Они смогут прокачать ИТ-навыки, получить уникальный опыт и создать полезный сервис для всей страны».