Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что планирует женится на главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Об этом он рассказал в эфире телеканала НТВ.

«Всему свое время. Как говорит мой друг Григорий Лепс, свадьба будет летом, не знаю какого года, но будет летом», — отметил Дронов.

Пара официально объявила о своих отношениях в марте 2025 года на концерте в «Live Арене» в Москве, хотя пользователи соцсетей и ранее предполагали роман Дронова и Мизулиной. Как сообщает Voice, пара живет вместе — Дронов переехал к возлюбленной. Мизулина рассказывала, что уже познакомила избранника с матерью Еленой Мизулиной, а также поддерживает отношения с родителями Дронова.

Для певца этот брак будет третьим: до этого он был женат на преподавательнице вокала из Новомосковска Марине Рощупкиной, с которой прожил вместе девять лет. В 2017 году Дронов женился на топ-менеджере компании «Мегафон» Елене Мартыновой, в 2024 году пара рассталась. По словам артиста, в обоих случаях он был инициатором разводов.

У певца есть дочь от первого брака, с которой он поддерживает отношения. По данным «Комсомольской правды», в 2022 году дочь Дронова и Рощупкиной стала лауреатом Международного конкурса-фестиваля «Жар-птица России» в категории «Эстрадный вокал».