С 10 по 16 июля в Нижнем Новгороде пройдет кинофестиваль «Горький fest», где покажут новые и классические картины российских режиссеров. На что из программы стоит обратить внимание — рассказываем в материале RTVI.

«Тени Москвы»

Новый фильм автора нашумевшего «Брата 3» (The Brattt) Валерия Переверзева. «Тени Москвы» — одна из самых любопытных работ конкурсной программы. В центре сюжета — кинорежиссер, который пытается снять экспериментальное кино, но никто не понимает его задумку. Параллельно с этим происходит множество странных и парадоксальных событий, которые вплетаются в историю героя.

«Хрупкое»

Документальный фильм из конкурсной программы. Режиссер Максим Аньшин рассказывает о возрождении фарфорового завода «Сысерть». На производство, которое еще с девяностых оказалось на грани выживания, приходит креативная команда и пытается вдохнуть в этот завод новую жизнь. «Новички» создают современные дизайны фарфоровой посуды, стараются обучить сотрудников производства новым методам работы с керамикой и учатся сами. Однако у завода меняется собственник, да и отношения между новой и старой командами не самые гладкие.

«Спасибо. Хорошего вечера!»

Короткометражная комедия Константина Денискина по сценарию Паулины Андреевой о борьбе за мечту. Это история гардеробщика Васи, который очень хотел стать актером и даже смог устроиться на службу в театр. Правда, вместо остроумных реплик на сцене он подает пальто и куртки зрителям. Столкнувшись с парочкой влюбленных в театр подростков, Вася притворяется актером и обещает ребятам помочь исполнить их мечту — оказаться на подмостках. Фильм вошел в конкурсную программу фестиваля.

«Племя Падших»

Мистический блокбастер от команды из Республики Саха, режиссер — Эр Санаа Ох-Хотор. Мир застыл в ожидании сильнейшего шамана, который остановит Апокалипсис. Однако все шаманы уже истреблены, а их бубны для общения с духами уже и не отыскать в лесах. Фильм из конкурсной программы.

Ретроспектива Сергея Эйзенштейна

Для кинематографа Сергей Эйзенштейн, как Пушкин для литературы — важнейшая фигура, без которой невозможен разговор о классике. Во внеконкурсной программе фестиваля пройдет показ серии фильмов советского режиссера и документальных лент о нем.

В программе фильм «Мексиканская фантазия» — авторская версия Олега Ковалова незавершенной картины Эйзенштейна, над которой он работал в Мексике. В 1930 году режиссер снимал фильм «Да здравствует Мексика», но ему пришлось вернуться в Москву, а отснятые материалы остались в Америке.

Также в рамках фестиваля состоится лекция киноведа и преподавателя Московской школы кино Всеволода Коршунова, который расскажет об основных особенностях построения кадры в творчестве режиссера в лекции «Золотое сечение любовного треугольника: сценарные секреты «Броненосца „Потемкина“».

В Нижний Новгород приедет и Наум Клейман — преподаватель, киновед и автор книг о Сергее Эйзенштейне. Он прочитает лекцию «Эйзенштейн и Пушкин».