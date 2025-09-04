Формат зрелищных шоу изменился до неузнаваемости. Эпоха, когда на сцене было достаточно актерской игры и незначительной смены декораций, уходит в прошлое. В честь 10-летия Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» раскрыл RTVI секреты создания современных шоу на воде.

Шоу будущего сегодня

Современное шоу — это вселенная, в которой сочетаются драматургия, акробатические номера, визуальные технологии, звук, запахи и интерактивы со зрителями. «Сейчас уже недостаточно просто спеть — зритель хочет эффекта, вовлечения, визуального восторга», — объясняет Филипп Кошарин, генеральный продюсер «Москвариума». По его словам, в современных постановках технологии играют не меньшую роль, чем актерская игра. Основной фокус смещается в сторону иммерсивности и цифрового оформления, чтобы подарить зрителям впечатления, которые запомнятся на долгое время.

Наглядный пример — водное шоу-мюзикл «Буря. Остров волшебства» в «Москвариуме», где каждая сцена построена на синтезе театра и сложных технических решений. Команда создала спектакль в пространстве, где нет привычной сцены: только вода, подвесы, парящие декорации и актеры.

За технологическими решениями стоят и вызовы. «Ты видишь на бумаге красивую историю — а в чаше, которая представляет собой большой бассейн, оказывается, что так это не работает. Возникают ограничения, связанные с особенностями пространства. Например, где-то реализации задумки мешает подвес. И всё приходится менять за считанные дни», — делится Кошарин. Он сравнивает процесс с шоу Cirque du Soleil, которые могут годами отрабатывать отдельные сцены, тогда как у его команды есть 10 дней на монтаж и репетиции в бассейне.

Как создается магия шоу «Буря. Остров волшебства»

В России сложные театральные форматы реализуются в спектакле «Буря», действие которого разворачивается в воде, в воздухе и на сцене одновременно. В постановке задействованы около 150 участников, включая актеров, тренеров, инженеров, костюмеров, звукорежиссеров и риггеров. Также в шоу участвуют морские животные.

Визуальная составляющая строится на наборе технологий. В спектакле задействовано более 170 световых приборов и 24 проектора с лазерной проекцией. Акустическая система распределена по всему залу и обеспечивает сбалансированное звучание, что в совокупности с эффектами ветра и дождя позволяет погрузиться в действие. Дым и хейзеры создают объемный световой рисунок, а 3D-мэппинг на водном занавесе и кинетические инсталляции из световых палочек наполняют пространство динамическими изображениями.

Перенести зрителя в атмосферу происходящего помогают запахи. Например, сцену свадьбы дополняет цветочный аромат. Комбинация визуальных, световых, звуковых, погодных эффектов и запахов работает совместно с актерской игрой, вокалом и акробатическими номерами.

Зрелищность шоу добавляют масштабные декорации. Так, в одной из сцен действие разворачивается на 8-метровой платформе, которая опускается с высоты 14 метров. На ней выполняются акробатические трюки. Стол удерживается четырьмя лебедками, каждая из которых выдерживает по тонне нагрузки.

Важная составляющая успеха шоу — профессионализм актеров. Они проходят подготовку, чтобы работать в условиях воды температурой 17—18 градусов, в подвесе на высоте и в окружении животных. Зрители же не просто наблюдают за действием, а участвуют в нем. Они помогают героям проходить испытания и поддерживают персонажей в противостояниях.

«Мы хотим, чтобы каждый зритель стал частью истории, не просто смотрел — а переживал, чувствовал, радовался вместе с героями. Это и есть цель театра будущего», — подчеркивает Кошарин.

«Буря. Остров волшебства» — это прочтение произведения Уильяма Шекспира. Постановка говорит о справедливости, верности и любви, способной преодолеть испытания — будь то магия, предательство или стихия. Если за кулисами все построено на точности, синхронности и технике, то для зрителя это прежде всего история. Соединяя классику и инновации, она делает вечные темы понятными и близкими для каждого.