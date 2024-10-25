Жительница Сингапура, студентка Сингапурского университета социальных наук Валери Тан создала онлайн-платформу Surety, предназначенную для женщин, переживающих менопаузу. Об этом сообщает CNA.

Идея создания платформы возникла у 27-летней девушки после того, как ее 53-летняя мать рассказала о своем опыте переживания климакса. Тан заметила, как мало в Сингапуре говорят о менопаузе, хотя эта проблема затрагивает почти половину населения. Тогда она решила вместе с другом Элмером Япа создать свой социальный проект.

Платформа Surety предлагает помощь женщинам медицинские консультации, оздоровительные программы и группы поддержки. В 2024 году стартап привлек инвестиции, что позволило создателям взять академический отпуск для полной отдачи работе. Тан рассказала, что приложение помогает заботиться не только о физическом здоровье, но и ментальном состоянии.

«Это гарантирует, что мы рассматриваем женщину в целом: не только симптомы, но и то, как менопауза влияет на ее отношения, карьеру и психическое здоровье», — добавила Валери.

9 ноября в Сингапуре состоится фестиваль the Menopause Festival 2024, организованный Surety. На него приглашены эксперты, женщины и медицинские работники для открытой дискуссии о менопаузе.

«Это мероприятие для женщин, переживающих менопаузу, а также для их семей, друзей и коллег. Речь идет о нормализации разговора и предоставлении инструментов и систем поддержки, необходимых женщинам для преодоления этого этапа жизни», — рассказала Тан о предстоящем фестивале.