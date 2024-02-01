В 2023 году при поддержке Института развития Интернета (ИРИ) вышло почти 400 проектов: игровые и документальные сериалы, шоу, контент в блогосфере. В общей сумме они собрали 6,5 млрд просмотров. Об этом в ИРИ рассказали на презентации по итогам года.

Просмотры контента, созданного при поддержке ИРИ, на российских онлайн-платформах составили 334 млн. в прошлом году. Наиболее популярные у аудитории сериалы — «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Мастодонт», «Политех», «Крутая перемена» и «Большой дом».

На презентации также рассказали об увеличении контента ИРИ для телевидения: в 2022 году на вышло три проекта, созданные при поддержке ИРИ, в 2023 году — 15, а в первой половине 2024 года (с января по май) выйдет 18 проектов.

Генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев объявил о будущем партнерстве с ИРИ, в рамках которого будет запущена система, перерабатывающая данные онлайн-кинотеатров в стандартные метрики анализа медиарынка. Помимо данных о времени и длительности взаимодействия пользователей с контентом, в системе также есть информация о названии, хронометраже, дате и стране производства контента.

Генеральный продюсер ИРИ Елена Лапина назвала несколько трендов в сфере создания контента. По ее словам, на смену интереса к национальным сказкам придет фэнтези и ИРИ уже поддержал несколько фэнтезийных проектов. В планах ИРИ — поддержка контента на стыке жанров: музыкальные и аудиальные проекты, кросс-форматные истории с другими индустриями — например, с культурными институциями и музеями. В ИРИ также прогнозируют рост интереса зрителей к национальной культуре и ее переосмыслению.

Среди ожидаемых проектов ИРИ — сериал «Точка ноль. Эпицентр» о вирусологе, который ведет борьбу за жизни пациентов с неизвестным вирусом, документальный проект «Нефть» о важнейшем энергетическом ресурсе, RPG-игры «Смута» и «Спарта», а также многие другие проекты.