В рамках Летнего книжного фестиваля, который пройдет в Казани 14 и 15 июня, издательство «Смена» представит три новые книги. Все три издания можно будет увидеть на ярмарке «Смены».

«По Казанке до Крутушки» — сборник Михаила Ляхова с предисловием Марка Шишкина и послесловием Дмитрия Дергачева. Казанка — река, с которой связано культурное наследие жителей Казани. В 1931 году в серии «Юный колхозник» в Татиздате вышла брошюра педагога Михаила Ляхова, это описание летнего лодочного путешествия с учениками школы имени Песталоцци от центра Казани до поселка Крутушка. Рассказ рассчитан на читателя-подростка и дает обстоятельное физико-географическое и экологическое описание Казанки начала 1930-х годов, рассказывает о трудовых занятиях жителей прибрежных поселков и деревень.

Вторая книга выходит в рамках продолжения совместной «волжской» издательской серии Ad Marginem, libra, Дома творчества Переделкино и «Смены» и расскажет о русском путешествии по Волге норвежского писателя, поэта и литературного критика Гейра Поллена. В путевых заметках «Волга. Русское путешествие» Поллен совершает внутреннее и внешнее странствие по самой длинной реке Европы и по российской истории, суммируя опыт тринадцатилетнего пребывания в нашей стране. По словам самого писателя, книга стала выражением благодарности России за эти насыщенные и богатые впечатлениями годы.

Третье издание — сборник текстов казанского писателя Айдара Сахибзадинова «Дурыкино-Казань-Бесконечность», послесловие для которой написал музыкант, основатель и продюсер медиапроекта «Крот Казанский» и студии «Большая Красная» Михаил Остудин. В книгу Сахибзадинова вошли его тексты «Дурыкино — Казань — Бесконечность», «Сними шляпу, поклонись», «Моя улица», «Жданова — Эсперанто — Назарбаева» и «Казанские обеды».