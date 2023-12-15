Солистке группы «Винтаж» Анне Плетневой запрещают исполнять песню «Ева» из-за юридических рисков. Об этом она рассказала в интервью «Новому радио».

«Говорят, нельзя по закону. Это такой бред», — сказала певица. Она подчеркнула, что трек посвящен не отношениям между женщинами, а любви к творчеству солистки группы «Гости из будущего» Еве Польне.

«Я хочу на всю страну сказать, что эта песня — „Ева, я любила тебя“ — не про нетрадиционную ориентацию, не про нетрадиционную любовь. Она про любовь к певице Еве Польне, я считаю, она великая наша певица. Я ее обожаю, я фанат ее музыки, этого нового движения, которое в свое время создало группу „Гости из будущего“. Благодаря этой группе мы с Алексеем Романофым и встретились в свое время», — заявила Плетнева.

Она добавила, что сама Польна разрешает группе «Винтаж» петь о ней. «Каждый раз на сцене я признаюсь ей в любви как большому артисту», — добавила Плетнева.

RTVI направил Еве Польне запрос о комментарии. Менеджер певицы на вопрос RTVI о запрете на исполнении песни «Ева» ответила, что «это даже смешно».

Песня «Ева» вошла в альбом Sex, выпущенный группой «Винтаж» в 2009 году. Это оммаж группе «Гости из будущего» с отсылкой к ее песне «Беги от меня». «Ева» почти сразу обрела популярность и стала одной из самых часто ротируемых на российских радиостанциях песней.

Клип на трек снимал Владислав Опельянц («Петровы в гриппе», «Богиня: Как я полюбила»), в откровенном музыкальном видео рассказывается вымышленная история поклонницы Евы Польны. «Когда-то клип Евы Польны „Беги от меня“ произвел на меня глубокое впечатление. Я много думала над судьбой той девушки, реальной или выдуманной, которой была посвящена эта песня. Девушки, которая любила Еву и страдала от своей любви», — рассказывала Плетнева в 2009 году в интервью «Экспресс-газете».