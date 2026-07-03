8 июля, во Всероссийский день семьи, любви и верности, многофункциональный комплекс «Солнце Москвы» организует праздничную программу для детей и родителей. Гостей ждут встречи с экспертами, творческие мастер-классы, фотозона с аниматорами «Союзмультпарка», подарки и розыгрыши от партнеров.

Программу откроет встреча с Еленой Лаштабегой, нейропсихологом и экспертом по развитию мозга ребенка. Посетители смогут задать вопросы о развитии, поведении и обучении детей и получить профессиональные рекомендации. Затем состоится мастер-класс от Музея криптографии, где участники узнают об особенностях шифров перестановки, познакомятся с историей ручного шифра времен Второй мировой войны Rasterschlüssel 44 и попробуют зашифровать собственные послания.

Также в программе — мастер-класс по росписи шоппера от «Солнца Москвы», встреча с детским психологом и арт-терапевтом Еленой Бурьевой, посвященная детской дружбе, и арт-практика на эту тему. Завершит программу мастер-класс «Автомобиль особого назначения» от Музея Гаража особого назначения, где участники распишут деревянную заготовку в форме автомобиля из экспозиции музея.

Ко Дню семьи, любви и верности «Солнце Москвы» также подготовил специальные семейные комбо-билеты на колесо обозрения. В течение дня на территории комплекса будет работать фотозона с аниматорами «Союзмультпарка», а также зона выдачи подарков и розыгрыши призов от партнеров, включая билеты и промокоды на посещение музеев.