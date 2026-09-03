Фильм «Рамаяна» (Ramayana, 2026) режиссера Нитеша Тивари («Дангал») выйдет в зарубежный прокат 6 ноября, сообщает The Hollywood Reporter. Sony Pictures получила права на дистрибуцию по всему миру, за исключением Индии, где выпуском займется Prime Focus Studios. Картина будет представлена на нескольких языках для локальных рынков.

Эпическая поэма, одна из древнейших в истории человечества, рассказывает о принце Раме, седьмой аватаре Вишну, который отправляется в изгнание, а затем спасает свою жену Ситу, похищенную демоном Раваной. Главные роли исполнили Ранбир Капур, Яш и Сай Паллави.

Музыку к фильму написали оскароносные композиторы Ханс Циммер и А. Р. Рахман. За визуальные эффекты отвечает студия DNEG («Дюна», «Интерстеллар», «Одиссея» Нолана), основанная продюсером «Рамаяны» Намитом Малхотрой. Хореографию боевых сцен поставили Терри Нотари и Гай Норрис, производственным дизайном занимались Рэмзи Эйвери и Рави Бансал.

Продолжение картины запланировано на 2027 год. «Рамаяна» выйдет в прокат через несколько месяцев после того, как «Одиссея» Кристофера Нолана, основанная на греческом эпосе, собрала более $1,55 млрд по всему миру.