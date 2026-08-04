Sony Pictures намерена снять пятый фильм о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли, однако запускать продолжение в производство в ближайшее время не планируется, сообщает Deadline со ссылкой на продюсера Эми Паскаль и главу студии Тома Ротмана.

В компании рассчитывают на возвращение Холланда и Зендеи, а режиссерское кресло вновь займет Дестин Дэниел Креттон. При этом каждый проект о Питере Паркере согласовывается с Marvel Studios отдельно.

По словам продюсера, после событий «Нет пути домой» команда решила, что невозможно превзойти трёх Человеков-пауков в одном фильме, поэтому сделали ставку на глубину истории Питера Паркера. «Каждый раз, когда мы садимся и думаем о том, каким должен быть следующий фильм, мы всегда думаем о том, какой должна быть история Питера Паркера. И речь идёт о том, чтобы больше фокусироваться на Питере, чем на Человеке-пауке», — пояснила она.

По словам Паскаль, Креттон предложил сделать главным антагонистом подростка, а не очередного монстра, потому что хотел рассказать историю об изоляции, с которой сталкиваются современные люди.

Том Ротман подтвердил, что у студии нет в разработке фильмов о противниках Человека-паука. «Морбиус» и другие проекты вселенной, по его словам, не впечатлили зрителей.

Предыдущий фильм франшизы, «Человек-паук: Новый день» (Spider-Man: Brand New Day, 2026), стал самым кассовым в серии и установил рекорд по сборам за уикенд в истории кинопроката — $360 млн в США и Канаде. Мировые сборы картины за первый уикенд составили $927 млн.