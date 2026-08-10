Шоураннер «Дома Дракона» Райан Кондал подтвердил, что четвёртый сезон сериала станет финальным, а его выход запланирован на 2028 год. Съёмки заключительного сезона должны начаться в 2027 году. Об этом он рассказал в интервью Deadline после завершения третьего сезона, все восемь серий которого уже доступны на HBO Max.

Кондал отметил, что при планировании сюжета команда заранее выстроила «суперструктуру» для третьего и четвёртого сезонов, чтобы обеспечить драматическую целостность истории. «Мы знали, что шоу будет состоять из четырёх сезонов, и заранее разбили костяк сюжета, — сказал шоураннер. — Мы старались сохранить ритм и драматические пики. Обрамить сезон двумя самыми масштабными сценами, которые мы когда-либо делали, было очень увлекательно».

Звезда сериала Эмма Д’Арси, исполнительница роли Рейниры, в интервью Deadline прокомментировала возможные параллели между своей героиней и Дейенерис Таргариен из «Игры престолов». «Мне кажется, эти параллели отсылают к главным темам вселенной, — сказала актриса. — Гордыня и власть, то, как власть развращает и как далеко это может зайти. Она может превратить хороших людей в испорченных, а испорченных — в настоящих злодеев. Других она может просто уничтожить».

Кондал также подчеркнул, что «Дом Дракона» всегда задумывался как трагедия, в отличие от эпической «Игры престолов». Он пообещал, что финальный сезон станет самым масштабным: «У нас будет невероятный сезон, настолько же безумный и большой, как третий. Я думаю, четвёртый будет ещё масштабнее. В нём появятся новые персонажи, новые драконы и новые локации, которые сделают его достойным завершением».