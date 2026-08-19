Сценарист и продюсер мультсериала «Эй, Арнольд!» (Hey Arnold!, 1996—2004) Джо Перди подтвердил, что создатели шоу ведут переговоры с Paramount о возможном возрождении проекта. Об этом он рассказал в интервью The Direct на конференции MultiCon 2026. Автор сериала Крэйг Бартлетт также подтвердил, что обсуждает идеи с представителями студии.

«В бизнесе и среди людей, принимающих решения, постоянно меняется обстановка, — заявил Перди. — Но будьте уверены: мы [ведем переговоры]». Его слова связаны с недавними переменами в руководстве Paramount после покупки компании Skydance Media в августе 2025 года.

Перди отметил, что в возможном перезапуске герои станут всего «на год или два старше». Действие, скорее всего, развернется через пару лет после событий полнометражного фильма «Эй, Арнольд! Приключения в джунглях» (2017), который завершил историю Арнольда и его друзей. При этом Перди не уверен, останется ли действие сериала в 1990-х годах: по его словам, добавление современных технологий могло бы обогатить сюжет. Он также отметил, что у создателей уже есть «множество идей и сюжетных линий».

Бартлетт в беседе с The Direct поделился, что видит историю об изменении района Арнольда, используя в качестве модели Бруклин, который пережил активную джентрификацию. «Это своего рода хорошо и плохо, и я думаю, что это была бы интересная история: что хорошего в переменах и прогрессе и что было потеряно?» — сказал он. Создатель также отметил, что в перезапуске персонажи, скорее всего, будут пользоваться смартфонами, что может стать одной из тем для разговора о внимании и технологиях.

Интерес к расширению вселенной «Эй, Арнольд!» возникает не впервые. В 2022 году в сети появились страницы из рабочих материалов спин-оффа «Патаки» о Хельге, которые Бартлетт позже подтвердил как подлинные. Проект предлагался в 2000 году для более взрослой аудитории.

«Эй, Арнольд!» выходил на Nickelodeon с 1996 по 2004 год, насчитывая пять сезонов и 100 эпизодов. Сюжет рассказывал о приключениях школьника Арнольда Шортмана, живущего с дедушкой и бабушкой в пансионе в вымышленном городе Хиллвуд. Несмотря на активные переговоры, точных планов о перезапуске пока нет.