20 февраля кинопрокатная компания RWV выпустит в российские кинотеатры мультфильм «Баг Бой — супергерой джунглей». RTVI публикует эксклюзивный отрывок из анимационной картины.

В центре сюжета маленький мальчик Моусен, который мечтает стать супергероем. Во время семейного пикника недалеко от леса Моусен встречает тигра по имени Тигруля, сбежавшего от браконьеров, и узнает, что этот вид кошачьих находится под угрозой исчезновения. Тогда мальчик обещает спасти животное и увозит его с собой в город. Но теперь Моусену нужно придумать, как доставить Тигрулю в родной лес и защитить других редких животных от охотников.

Фильм снят в копродукции Малайзии и Ирана, где остро стоит вопрос сохранения редких видов животных. Режиссером картины выступил Бехнуд Некоэй, который ранее создал короткометражный мультфильм «Полосатый» о работнике фабрики, который решает добавить красок в рабочую рутину.