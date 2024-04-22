Группа Spice Girls в полном составе спела свой хит Stop в честь 50-летия одной из участниц — Виктории Бекхэм, жены футболиста Дэвида Бекхэма. Видео с выступления он опубликовал в своем Instagram*.

На кадрах показаны все участницы группы: сама Бекхэм, а также Джери Халлиуэлл, Эмма Бантон, Мелани Би и Мелани Си.

Бекхэм, известная как Posh Spice, также поделилась видео выступления на своей странице в соцсети. «Лучшая ночь! С днем рождения меня! Люблю вас всех очень сильно!» — написала она.

В последний раз в полном составе группа воссоединилась во время закрытия летних Олимпийских игр в 2012 году в Лондоне.

Spice Girls — британская женская поп-группа, образованная в Лондоне в 1994 году. Она выпустила три студийных альбома: Spice, Spiceworld, Forever. Приобрела известность благодаря легендарному синглу Wannabe. У клипа к этой песне 644 млн просмотров на YouTube.

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