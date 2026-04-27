Премьера спин-оффа культового ситкома «Теория большого взрыва» под названием «Стюарт Блум не смог спасти вселенную» (Stuart Fails to Save the Universe) состоится на HBO Max в июле 2026 года. Об этом сообщает Deadline.

Новый сериал будет посвящен владельцу магазина комиксов Стюарту Блуму (Кевин Суссман) — второстепенному персонажу оригинального шоу. По сюжету герой случайно ломает устройство, созданное Шелдоном и Леонардом, из-за чего запускает мультивселенский апокалипсис. Восстанавливать реальность Стюарту предстоит вместе со своей девушкой Дениз (Лорен Лапкус), геологом Бертом (Брайан Позен) и квантовым физиком Барри Крипке (Джон Росс Боуи). Как следует из названия, у героев ничего не получается.

На выходных в рамках фестиваля CCXP Mexico City создатели проекта также представили первые кадры. Кроме того, стало известно, что заглавную музыкальную тему напишет композитор Дэнни Эльфман, известный по работам над «Бэтменом», «Кошмаром перед Рождеством» и заставкой «Симпсонов».

Авторами сценария и исполнительными продюсерами выступили Чак Лорри (один из создателей «Теории большого взрыва»), Зак Пенн и Билл Прэди. Производством занимается Warner Bros. Television. Точная дата премьеры пока не раскрывается.

Оригинальный сериал выходил с 2007 по 2019 год. «Стюарт Блум не смог спасти вселенную» станет третьим проектом во франшизе после приквела «Детство Шелдона» и спин-оффа о молодости родителей Шелдона, но первым, где главную роль получил второстепенный персонаж оригинального шоу.